開便當店都月入百萬？隱藏真相曝光...網驚：這種店更好賺

▲便當店月入百萬？他的疑問意外釣出內行網友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網搜小組／邱茀濱報導

現在有越來越多外食族為了方便又省事，三餐大多會選擇經濟又實惠的便當，也讓大家好奇開便當店到底賺不賺錢。有一名網友近日在PTT詢問說，他發現一間便當店，每到吃飯時間總是塞滿了人，「那月入百萬是不是很平常？」貼文一出，立刻引起許多網友熱烈討論。

原PO在PTT「女孩版」以「便當店月入百萬是不是很平常？」為題指出，他最近發現一家便當店生意很好，每到用餐時間總是擠滿人，卻也都沒開發票。他接著估算，「一個便當70元好了，每天一定賣超過500個，一天35000，一個月1百5萬（105萬）！而且聽說員工還沒保險又超時！」

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▲網友好奇詢問，開便當店月收百萬是否很正常。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，立刻引發網友討論，「70塊裡面食材就佔多少了， 加上水電、房租、人事，又能賺多少」、「你想太多了，成本是很高的」、「扣掉營業額哪有多少」、「百萬的店，人手可能要將近十個人」、「你是不是不知道什麼叫作營業額」、「哪個傻子會把營業額當作賺的啊，是以為無本生意嗎」、「我們家開便當店，沒那麼好賺好嗎」、「賣吃的很操，有時間賺沒時間玩」。

不過，也有人透露，「其實最賺錢的是自助餐，價格沒明確標示，便當店的話一個便當利潤10至20元左右」、「我們家附近的自助餐店老闆跟他兒子都開賓士，給你參考」、「便宜的自助餐，利潤大概兩成」掀起熱議。