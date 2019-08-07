　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開便當店都月入百萬？隱藏真相曝光...網驚：這種店更好賺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼便當菜色最好選擇不油炸、少醬汁烹調的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲便當店月入百萬？他的疑問意外釣出內行網友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／邱茀濱報導

現在有越來越多外食族為了方便又省事，三餐大多會選擇經濟又實惠的便當，也讓大家好奇開便當店到底賺不賺錢。有一名網友近日在PTT詢問說，他發現一間便當店，每到吃飯時間總是塞滿了人，「那月入百萬是不是很平常？」貼文一出，立刻引起許多網友熱烈討論。

原PO在PTT「女孩版」以「便當店月入百萬是不是很平常？」為題指出，他最近發現一家便當店生意很好，每到用餐時間總是擠滿人，卻也都沒開發票。他接著估算，「一個便當70元好了，每天一定賣超過500個，一天35000，一個月1百5萬（105萬）！而且聽說員工還沒保險又超時！」

請繼續往下閱讀...

▲▼網友好奇詢問，開便當店月收百萬是否很正常。（圖／翻攝PTT截圖）

▲網友好奇詢問，開便當店月收百萬是否很正常。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發網友討論，「70塊裡面食材就佔多少了， 加上水電、房租、人事，又能賺多少」、「你想太多了，成本是很高的」、「扣掉營業額哪有多少」、「百萬的店，人手可能要將近十個人」、「你是不是不知道什麼叫作營業額」、「哪個傻子會把營業額當作賺的啊，是以為無本生意嗎」、「我們家開便當店，沒那麼好賺好嗎」、「賣吃的很操，有時間賺沒時間玩」。

不過，也有人透露，「其實最賺錢的是自助餐，價格沒明確標示，便當店的話一個便當利潤10至20元左右」、「我們家附近的自助餐店老闆跟他兒子都開賓士，給你參考」、「便宜的自助餐，利潤大概兩成」掀起熱議。

ET快訊
快訊／真的有地震！北投01:00極淺層3.2地震　「1秒強晃
快訊／台北01:00有感地震！　強晃1秒

關鍵字：便當店,自助餐,成本,利潤

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

姪子「超萌菜單」逼瘋阿姨！她上網求救：小孩的世界我不懂

快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

快訊／台北01:00發生3.2有感地震！強晃1秒「深度僅5公里」

利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假

弟弟天天無照酒駕！她狂收罰單崩潰　爸媽放任：繳一下錢而已

八八風災拉懷孕媳狂逃！夢到夫妻在小林一起割稻　她燒香求祂：各走各的路

開便當店都月入百萬？隱藏真相曝光...網驚：這種店更好賺

不只一芳　吳寶春、85度C也曾因「兩岸議題」掀網路論戰

利奇馬加速變壯了！將「增強中颱」不排除登陸　風雨先轟北部、宜花

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

萌犬被放椅子上...下秒突拔腿狂奔 「魔性旋轉」網笑翻：當跑步機嗎？

超萌喬巴爆米花桶、7大玩水場景 香港海洋公園航海王夏水戰必濕身

姪子「超萌菜單」逼瘋阿姨！她上網求救：小孩的世界我不懂

快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

快訊／台北01:00發生3.2有感地震！強晃1秒「深度僅5公里」

利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假

弟弟天天無照酒駕！她狂收罰單崩潰　爸媽放任：繳一下錢而已

八八風災拉懷孕媳狂逃！夢到夫妻在小林一起割稻　她燒香求祂：各走各的路

開便當店都月入百萬？隱藏真相曝光...網驚：這種店更好賺

不只一芳　吳寶春、85度C也曾因「兩岸議題」掀網路論戰

利奇馬加速變壯了！將「增強中颱」不排除登陸　風雨先轟北部、宜花

姪子「超萌菜單」逼瘋阿姨！她上網求救：小孩的世界我不懂

快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

快訊／真的有地震！北投01:00極淺層3.2地震　「1秒強晃一下」陽明山最大3級

快訊／台北01:00發生3.2有感地震！強晃1秒「深度僅5公里」

泰國靚麗空姐感染登革熱　3天後器官衰竭極速死亡

中職／花蓮本季首戰　富邦羅力對決統一亞力克

快訊／「車自己爆炸！」南港鐵皮工廠起火！火舌竄出延燒…鄰居嚇傻

利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假

第4波關稅嚇跑代工廠　英業達要遷回20%筆電產能回台

23歲女車上生產！女嬰「24隻指頭」 醫護人員嚇壞...外婆一看當場暈倒

生活熱門新聞

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

即／台北01:00有感地震！強..

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8..

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮..

利奇馬變壯不排除登陸　風雨轟北..

便當店都月入百萬？背後真相曝光

快訊／14分鐘後再震！台北01..

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼..

大媽見「手錶背蓋凹槽」堅持是師..

他騎辛亥隧道　友：後座你朋友嗎

新竹酒駕欠費亞軍拍地　22萬4..

三颱共舞了！第10號颱風「柯羅..

更多熱門

相關新聞

客人挑掉生菜　他曝辛酸怒喊：為何不先說

外出吃飯，若是不喜歡吃生菜，你會怎麼處理？有餐廳業者就在臉書發文抱怨，美生菜的價格一顆就要100多元，還要花費時間處理，但卻常常碰到客人把生菜挑掉，讓業者心痛直喊「幹嘛不先說不要加菜嘞？利潤時間都被貴死人的生菜吃掉了，你們還不乖乖吃下肚子」。

凱達攜手精品香氛搶攻父親節商機　來客預估年增二成

預售屋、成屋誰較貴？專家全都指向它

員林市區清晨火警　交通一度打結

客託煮2菜1湯　40人份「預算400元」他秒傻

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

即／台北01:00有感地震！強晃1秒

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

傳說中的「好脾氣」星座Top 4！

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

醫滑手機遭「電梯吃掉」身斷2截亡

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

利奇馬變壯不排除登陸　風雨轟北宜花

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

「志效爆緋聞」被她說中！神婆：防彈也偷戀愛

失戀暴瘦33kg！肥宅靠2點變「大肌肌鮮肉」

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面