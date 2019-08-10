「忘了帶錢」留假電話騙吃霸王餐　雲林斗南多家小吃店受騙

▲男子留下假電話號碼，獲取店家信任。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

斗南一家韓式便當店，日前一名男子到店裡點了兩個便當外帶，結帳時跟店家表示，因為急著出門忘記把錢包給帶上，店家不疑有詐，通融讓他把便當帶走，男子留下電話後，表示隔天一定會帶錢來結帳，結果過了一個星期，也不見該男子身影，店家氣的把監視器畫面給po上網，許多店家紛紛表示同樣也遇過這位男子，也是用相同的手法騙吃霸王餐。

2日晚上接近8點時刻，一名男子騎著腳踏車來到便當店，表示要外帶兩個「搖搖便當」結帳時打開身上的腰包翻一翻，發現自己根本沒帶錢，才尷尬的跟店家解釋自己因為剛洗完澡急著出門，忘記把錢包給留在家裡了，雖然不是熟客，店家當時也正準備打烊，兩個便當才150元，便阿沙力的答應，錢隔天再拿來就好，沒想到整整等了一星期，完全不見該男子的身影。

店家把監視器畫面po上臉書社團，發文表示「人都有不便之處，給了方便，卻被此人騙，請斗南所有店家注意此人」許小姐表示，該男子騎著紅色變速單車，趁店家準備休息時，進來點餐後又說沒帶錢，請對方留下電話卻來個空號，附近店家也表示，該男子自稱是大貨車司機，出門忘記帶錢包，結帳時都會說隔天一定會拿來還，目前已知起碼有三家以上店家遭騙，因為損失金額都不大而沒報警，店家把男子的畫面給公佈出來，要大家注意別受騙上當。