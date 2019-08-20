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國家機器拍的？高嘉瑜氣噗噗「68歲照片」曝光　各時期嘉瑜總起底

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▲▼高嘉瑜在68歲照片曝光？讓她直問國家機器拍的？（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜在68歲照片曝光？讓她質問國家機器拍的？（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台北市議員「港湖女神」高嘉瑜確定獲得民進黨徵召，出戰台北市港湖區立委，對決國民黨現任立委李彥秀，但是她的心情卻氣噗噗？因為一張宛如她30年後的照片曝光，讓她不由得在臉書上質問「這照片是誰，國家機器拍的嗎」，因此引發許多網友大笑。

高嘉瑜20日晚間在臉書上，貼了一則自己被民進黨徵召的新聞，但是封面的照片卻是她「老臉濾鏡」的照片，雖然她的五官特徵還是相當明顯，但是卻變得滿臉皺紋，她在貼文的描述還跟風了近日最紅的「國家機器」話題，直呼這張照片是「國家機器」拍的，藉機揶揄了高雄市長韓國瑜。據了解，該則新聞在刊出後大約1個小時，就換成了高嘉瑜正常的照片。

▲▼高嘉瑜表示，不要當副市長。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲這是2019年38歲的高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

網友在臉書上表示，「高嘉瑜應該會把這位拍攝者給宰了」、「看起來是30年後的+<><」、「這皺紋太清楚了，肯定是國家機器拍出來的」、「港湖女神484得罪記者了？」、「國家機器卡瑜啦！（高嘉瑜）」、「是不是在開引擎蓋！（誤）」。

▲▼高嘉瑜被同學出賣PO舊照！。（圖／翻攝高嘉瑜FB）

▲這是國中時期的高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜FB）

高嘉瑜1980年出生，今年38歲，但是她的各時期照片幾乎都被網友起底，日前政治人物瘋傳回憶舊照的時候，就被同學出賣了她國中時期的照片，雖然髮型清湯掛麵，但一雙大眼睛跟臉型都沒變，當時就看得出來是一個美人胚子。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼高嘉瑜2001年「黑歷史」舊照曝光。（圖／取自高嘉瑜臉書）

▲這是2001年20歲的高嘉瑜矬照。（圖／取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜距今18年前的大學「黑歷史」矬照，也在今年6月被網友出賣，因為當時還不會化妝，所以照片都是大素顏，而且當時流行離子燙，髮型呈現超不自然的長直髮。

▲▼高嘉瑜年輕的模樣曝光。（圖／翻攝YouTube）

▲這是2005年顏質巔峰的高嘉瑜，根本就是韓星。（圖／翻攝YouTube）

但是25歲的高嘉瑜則處於「顏值巔峰」時期，當時的她已經剛開始從政，接受媒體訪問的畫面，除了水汪汪的大眼與鵝蛋臉不變之外，當時的留得是一頭波浪捲的髮型，讓網友直呼根本就是韓星，簡直讓人戀愛。

▲▼高嘉瑜2010與2018都在同一個路口拜票。（圖／取自高嘉瑜臉書）

▲這是2010年30歲的高嘉瑜，巧遇當時22歲的口譯哥。（圖／取自高嘉瑜臉書）

▲兩位鄉民女神透過「童顏濾鏡」翻攝後的照片，感覺超萌 。（圖／地方中心翻攝）

▲有老年濾鏡的高嘉瑜，當然也有童顏濾鏡的高嘉瑜。（圖／地方中心翻攝）

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關鍵字：高嘉瑜,港湖女神,國家機器

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