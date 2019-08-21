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一次看到「12台熊貓」早餐店大集合　她嚇PO奇景照：這家這麼好吃？

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▲▼桃園熊貓外送大集合，網友驚嘆：不可思議。（圖／翻攝桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區FB）

▲桃園熊貓外送大集合，網友驚嘆：不可思議。（圖／翻攝桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區FB，下同）

網搜小組／董美琪報導

熊貓車聚宛如變成美食風向球？近來各家外送App打起「免運大戰」，加上使用便利，許多人愛用外送叫餐。一位網友一早看到food panda外送員齊聚某家早餐店，現場停了12台熊貓外送機車，有的拿好餐正要離開，緊接著又2台熊貓外送剛到，讓她驚呼直問「有這麼好吃嗎？」

原po目擊熊貓外送一早在桃園民有十二街「ㄚ布漢堡」大集合，好奇在「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文寫道，「第一次看到這麼多的熊貓車聚在一塊，全部都是要來拿這一家的餐點。是有這麼好吃嗎？」她表示，自己看了一會兒，看到外送員都是在等拿餐，看到這樣的「桃粉車聚陣仗」，驚嘆「實在不可思議」。

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▲▼桃園熊貓外送大集合，網友驚嘆：不可思議。（圖／翻攝桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區FB）

網友看了紛紛表示「奇景」、「它還真的蠻好吃的啊」、「大家是多不愛出門」、「車聚懂不懂」、「每天都有外送員跟店員吵架，早餐店人手不夠導致外送員快超時，卻拿不到餐的樣子～」、「應該是這家店的妹超正吧」、「我有因為這樣特別去吃過，結果還好」、「不是因為好不好吃，是大家都不願意出門」。

也有人認為外送服務真的超方便，「其實下雨天，家裡有小小孩，真的很方便唷！」、「現在人平常要上班，假日到現場不想等，家裡只要一通電話，通通都免了，造就經濟奇蹟」、「今晚我又food panda了」。

▲▼桃園熊貓外送大集合，網友驚嘆：不可思議。（圖／翻攝桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區FB）

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關鍵字：熊貓外送,車聚,外送,food panda

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