月收7萬有房...女友竟去做「OO」！他崩潰上網求救　網一看：快放生

▲女友不想靠人養，卻讓男網友超痛苦。（圖／pixabay）



網搜小組／董美琪報導

一名男網友近日PO文表示，自己月收7萬元，有房有車，可以讓女友不愁吃穿，但還在讀書的女友不想靠家人或男友的錢，選擇做八大行業，每天喝醉又勸不聽，讓他痛苦上網求問。網友一看紛紛秒勸，「溝通看看，真不行就放手吧」。

網友PO文寫道，「我一個月7萬，有房，有車貸剩不到100萬，不敢說多，但至少不會讓妳缺到，平常忙了點比較沒時間陪妳，但假日都盡可能陪，我不明白為什麼要做八大，妳在讀書家裡也不缺，但妳說妳就是不想靠家裡，不想跟我拿錢，雖然在一起前我答應過不會干預妳的工作，但是我真的快受不了了」

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原PO內心痛苦，覺得每天早上看到女友酒醉，作息不正常很心疼，「但妳就是講不聽，到底是為什麼真的想不透，該如何是好？」

網友看了紛紛表示，「7萬想養自己還有房貸車貸，要讓另一半不用上班，唯一可能你喝西北風會飽」、「7萬而已」、「應該也在八大認識的吧？」、「一堆人看到八大就在高潮」、「家裡不缺錢還跑去做八大」、「沒辦法接受的話，快點放生啊」、「這種唬爛我看多了」、「現在的妹子，不同以前時代了」、「7萬扣掉房貸、車貸剩下多少？都沒講清楚，而且你都知道她要做八大還不放生，你他X傻了喔」、「他要做八大你就讓他去做啊，若真受不了就放生阿，雙方三觀不合也挺辛苦的」。