文旦高纖助消化！快記下好吃3撇步「黃綠色 、短三角、要沉重」

▲台南農改場分享挑選文旦，可留意果形是否勻稱、短三角。（圖／台南區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

中秋節應景水果文旦又來了，台南區農業改良場今（21日）分享挑選3個小撇步，包括油胞細緻呈黃綠色、 果形勻稱短三角和用手輕托要沉重，就能將富含膳食纖維的營養吃下肚。

台南農改場果樹研究室副研究員張汶肇指出， 全台文旦種植面積4210公頃，主要產區分佈在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地，文旦採收期通常以24節氣中的白露節氣為指標。

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農糧署署長胡忠一表示，今年文旦產量約7.1萬公噸，較去年7.7至7.8萬公噸，減少1成，主要是受氣候波及，開花不順。以今年採收期來看，白露在9月8日，離中秋節9月13日，只有5天，為避免滯銷等狀況，今年1月已啟動調節，和糕餅等業者合作，開發超過20種月餅，也推出一系列柚子產品。

▲今年文旦產量約7.1萬公噸，較去年7.7至7.8萬公噸，減少1成。（圖／台南區農業改良場提供）

張汶肇說，柚農透過栽培管理技術微調提早產期作因應，且果實生育期日照及雨水充足，果肉充實、飽滿，產量及品質穩定，各地產區在8月中旬後陸續採收上市，採收後會先經過約一週的辭水（消水），待果皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，口齒生香。

張汶肇指出，文旦果肉粒粒晶瑩剔透，富含膳食纖維有助消化，更有維他命C及多種礦物質等營養素，且具有「酸」、「甘」、「甜」獨特風味及口感，是中秋節重要的應景水果。

▲台南農改場表示，文旦富含膳食纖維有助消化，更有維他命C及多種礦物質等營養素。（圖／台南區農業改良場提供）

台南農改場分享挑選好吃文旦要訣如下：

一、油胞細緻、黃綠色：挑選果皮光滑、油胞細緻者越佳，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。消費者想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色至黃色；若要久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

二、果形勻稱、短三角：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

三、用手輕托、要沉重：挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多，重量約400～600公克最佳。