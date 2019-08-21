林智堅挺台南！化身「叫賣哥」1500箱文旦搶不夠　黃偉哲笑呵呵

▲（左起）立委郭國文、新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲合力在網路開直播賣文旦。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府與台南市政府21日上午在竹蓮市場共同舉辦「柚來了！新竹市挺台南好柚拍賣會」活動，台南市長黃偉哲及立法委員郭國文帶來兩大卡車、1500箱新鮮文旦直送新竹市，並與新竹市長林智堅共同化身最佳代言人與拍賣員，挑戰30分鐘完售1500麻豆文旦，一上線就引起眾多竹科廠商搶購，不到30分鐘就銷售一空，雙市長也當起型男大主廚，挑戰結合台南柚與新竹米粉，製作應景夏日美食「柚見米粉香」，力推台灣在地好滋味。

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▲▼1500箱文旦30分鐘內搶購一空。（圖／記者陳凱力翻攝）

今日銷售挑戰賽透過林智堅市長臉書開直播，一上線訂單就瘋狂湧入，許多竹科大廠搶先下訂超過百盒文旦柚，展現竹科驚人的「團購力」，現場更有不少婆婆媽媽感受雙市長的魅力直接舉手搶購，氣氛熱鬧歡騰，在三位拍賣官的奮力吆喝叫賣下，1500箱文旦30分鐘內搶購一空，讓黃偉哲市長笑得合不攏嘴，直呼新竹市的消費力真的不容小覷。

林智堅也大讚現場的文旦「夭壽甜」，他說，自己喜歡吃文旦，又屬台南的最好吃，「口感更細膩，水分更多，小小一顆非常甜美」，也邀請台南市未來若有頂級農產品盡管來到新竹市銷售，因為新竹人不怕買貴，只希望買好的產品，新竹市政府也已經與麻豆農會建立平台，市府將協助有需要的市民購買最好的文旦。

▲1500箱的文旦搶購一空也讓台南市長黃偉哲笑說，「這次帶太少文旦來了」。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市民也展現熱情與強大消費力，短短30分鐘銷售超過1500的柚子，讓黃市長「空車而回」，黃偉哲表示，歷年台南麻豆區文旦都銷售至台北、新北，今年看準新竹市優質市民、優質市長與高消費力，特地來到竹市要將台南優質的文旦介紹給新竹市民朋友，並將原價1100元的文旦優惠至1000元，他也說此次交流，不但對新竹市的市政建設印象深刻、對整體發展充滿信心、對新竹人的消費力更是讚嘆，1500箱的文旦搶購一空也讓台南市長黃偉哲笑說，「這次帶太少文旦來了」，今日沒有搶購到的新竹市民可以至台南麻豆農會的網站下訂單。