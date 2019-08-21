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黃偉哲、林智堅聯手賣柚　1526箱文旦限時完銷

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▲台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等人聯手賣柚千箱，文旦限時完銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等人聯手賣柚千箱，文旦限時完銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「新竹市挺台南好柚拍賣會」8月21日於新竹市竹蓮市場熱鬧登場！台南市長黃偉哲率領農業局人員，帶著1500箱香甜文旦北上，與新竹市長林智堅進行「雙城首長攜手行銷文旦」活動。

▲台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等人聯手賣柚千箱，文旦限時完銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

透過產地直送，要讓新竹的消費者品嚐到鮮甜多汁的台南文旦，並藉由這樣的行銷宣傳活動，更加認識台南優質農產品，現場銷售氣氛熱烈，拍賣會超標，賣出1526箱，達成率101％！

台南市長黃偉哲表示，台南是文旦的主要產地，今年南市文旦柚產量預估為約2.4萬公噸，種植面積為全台第一，品質及量均為全國之冠，其中樹齡超過30年以上的「老欉文旦」更是佳品中的佳品。老欉文旦外表雖然不那麼光鮮亮麗，但果肉香甜味美、酸酸甜甜，品嚐起來是一大享受，不論是自家品嘗或是盛典場合，皆為台灣中秋佳節的御品級享受。

▲台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等人聯手賣柚千箱，文旦限時完銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南的文旦於8月中旬開始採收，雖然今年因為柚樹的開花期間較長，導致著果率下降，因而影響產量，但文旦的美味不因為減產而有所減分，每年優質的文旦常常供不應求，喜愛吃文旦或有送禮需求的消費者請把握機會，共同支持我們在地的優質農產品。

21日透過台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅雙城首長攜手行銷優良文旦，運用時下最流行的網路臉書直播，利用黃偉哲、林智堅的人氣與親和力，在臉書直播上行銷台南優良的文旦1500箱，將氣氛炒到最高點，現場上千箱文旦立即搶購一空，還超賣26箱、達成率101％！總銷售金額為152萬6千元。

▲台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等人聯手賣柚千箱，文旦限時完銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

接著由黃偉哲、林智堅攜手製作「柚見米粉香」，黃偉哲同時宣傳台南好柚，他同時表示台南文旦果肉細緻，多汁甜度足，風味品質俱佳；林智堅也介紹「台南好柚」與「新竹米粉」結合的「柚見米粉香」　創意料理，成功達到銷售、宣傳的效果，增加了文旦的市場能見度，創造了台灣農產另類的行銷傳奇。城市之間的農業銷售合作，增添了柚農們的收益，也締造了兩市之間產銷的友好關係。

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關鍵字：黃偉哲,林智堅,賣柚,文旦,完銷

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