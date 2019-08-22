減產2成趕快買！花蓮履歷好柚新鮮上市　中秋節前節後都好吃

▲今年受氣候影響，花蓮柚子預估產量較去年減少約1-2成。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院農業委員農糧署東區分署21日在花蓮縣文旦柚最大產區的瑞穗鄉農會，辦理「2019花蓮履歷好柚上市暨加工產品推廣記者會」，強調經由產銷履歷驗證，提升文旦柚品質與安全，讓消費者可以更加安心選購，另外，現場展示多項文旦柚加工產品，並邀請花蓮知名餐廳開發產銷履歷文旦創意料理、點心，於產季限量銷售，提供消費者品嚐文旦的新選擇。分署表示，今年花蓮文旦較去年略為減產，民眾欲購從速，以免向隅。

農糧署東區分署表示，農產品經由產銷履歷驗證，確認生產過程符合「台灣良好農業規範（TGAP）」，並取樣進行農藥殘留檢驗合格，通過層層把關才可以使用「產銷履歷（TAP）」標章；貼上標章的農產品，代表是一份安全、安心的保障。分署進一步說明，近年積極輔導柚農轉型產銷履歷驗證，提升品質與安全，經統計至今年8月，花蓮文旦柚產銷履歷驗證面積約59公頃，較106年的5公頃增加54公頃、成長約10倍，預計驗證面積仍會持續增加。

▲花蓮知名餐廳開發產銷履歷文旦創意料理，產季限量供應。

此外，為鼓勵農友申辦產銷履歷，農糧署除補助3分之2基準驗證費外，自今年起，再核給每年每公頃最高1萬5千元的環境獎勵金，並於台北市、新北市（三重、板橋）、台中市、高雄市及屏東縣等6個批發市場設置「產銷履歷蔬果專區」，用以區隔一般農產品，優先拍賣，讓具有產銷履歷的蔬果可以拍出好價格。

文旦柚富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，有助腸胃蠕動、幫助消化，非常適合飯後食用，是秋季的代表性健康果品；文旦柚除鮮食外，也可利用果皮、果肉風味，開發多元加工產品、點心、料理等。農糧署東區分署除推廣花蓮履歷好柚，更邀請業者、餐廳共襄盛舉，展示柚皮精油清潔劑、洗手乳、法式文旦糕點、文旦啤酒、柚皮糖、柚花茶…等產品；此外，今年特別與銘師父餐廳合作，現場示範如何簡易文旦入菜，並推出季節限定、結合履歷文旦的創意料理，有柚香無黃蛋、柚醬壽司、海鮮柚拌油醋沙拉、柚香炊飯、柚子雞湯等5道菜，提供消費者品嚐文旦的新選擇。

▲利用產銷履歷柚子加工製造柚皮精油清潔劑、洗手乳等週邊產品。

農糧署東區分署說明，花蓮縣文旦柚種植面積約1,013公頃，占全國24%，今年受氣候影響，預估產量較去年減少約1-2成。為提升東部文旦附加價值及穩定產銷，今年農糧署輔導成立「台灣文旦大聯盟」，並持續加強外銷、加工、行銷三面向措施。該分署進一步說明，去年加強外銷、加工、行銷三項輔導措施已現成效，包括：2018年文旦柚出口量達3,365公噸，較2017年大幅成長39%、東部文旦加工量突破800公噸、輔導產地農會辦理各項消費地行銷活動，評估超過2,900公噸銷售效益。

花蓮文旦柚果肉細緻、甜酸比適中的彈牙口感，有別於其他縣市，讓您越吃越順口。今年花蓮的文旦產量略為減產，約自8月21日起正式上市。東區分署籲請消費者除在中秋節前訂購花蓮文旦外，中秋節後亦可持續購買與食用，讓花蓮文旦陪您度過一整個秋季。