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豪雨農損破億！6縣市列救助名單　陳吉仲要求「從寬認定」

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▲南投豪雨不斷，埔里大坪頂百香果掉落滿地，農損逾6成。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投豪雨不斷，埔里大坪頂百香果掉落滿地。（圖／記者白珈陽攝）

記者許展溢／台北報導

中南部8月12日起因一連好幾天豪雨，造成農損破億，農委會主委陳吉仲今（21日）到台南區農業改良場舉行「0812連日豪雨農業災損統計與救助方案」記者會強調， 災害來臨農民一旦受災，最需要的就是復建資金及時到位，要求各地鄉公所對農民申請要「從寬認定」。

根據農委會資料指出，統計到昨（20日）下午5點，農損達1億404萬元，以南投縣損失最為嚴重，高雄市居次，其後為屏東縣、嘉義縣、雲林縣及台南市等地。作物則以木瓜、百香果受損最慘重。

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▲南部地區連續多日的豪大雨，造成木瓜等農作物損失慘重，特別是大內地區為南部地區主要木瓜產區，木瓜農損災情超乎想像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部地區連續多日的豪大雨，造成木瓜等農作物損失慘重。（圖／記者林悅翻攝）

陳吉仲指出，這幾天陸續都在南部重要產地了解農損情形，且天氣轉晴後，預計有「延遲性影響」。日前公告屏東九如西瓜、高雄市木瓜為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項後，昨（20日）又公告嘉義、台南、高雄、屏東、南投及雲林等地區的瓜果類水果與蔬菜為農損救助品項及申請救助期限。

陳吉仲強調，災害來臨農民一旦受災，最需要的就是復建資金及時到位，農委會積極推動農業保險法立法，已推動15項農業保險，以風險分攤力量補足原有天然災害救助之缺口，幫助農民度過難關。

▲南部地區連續多日的豪大雨，造成木瓜等農作物損失慘重，特別是大內地區為南部地區主要木瓜產區，木瓜農損災情超乎想像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳吉仲強調，災害來臨農民一旦受災，最需要的就是復建資金及時到位。（圖／記者林悅翻攝）

陳吉仲呼籲受災農民趕快到公所申請現金救助及視需要辦理低利貸款，並要求各地鄉鎮公同仁承辦農民申請農損業務時，除要先去勘查外，也要「從寬認定」。

農委會公告農業災損現金救助及低利貸款地區包括屏東縣、高雄市、南投縣、雲林縣、嘉義縣和台南市。各縣市品項如以下表格：

▲▼0812豪雨已公告農業災損現金救助及低利貸款地區及品項。（圖／農委會提供）

▲0812豪雨已公告農業災損現金救助及低利貸款地區及品項。（圖／農委會提供）

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