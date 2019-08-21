國家機器到不了？　AIT與韓國瑜會面地點超隱密

▲AIT與高雄市長韓國瑜會面。（圖／取自AIT臉書）

記者徐政璿／台北報導

美國在台協會AIT處長酈英傑20日南下高雄參訪，但AIT與高市府都大搞神祕，媒體都無法掌握會面地點，最後兩人中午碰面吃飯的地方是選在AIT邸舍高雄分處長歐雨修的寓所。這棟位於同盟路三民一分局旁的大樓，低調隱密，隱私考量恐怕是重要因素。

根據《聯合報》報導，如果論起安全的地方，AIT為美國領土延伸，到AIT高雄辦事處會面也不是不可以，但目標太大，不符合低調，而這韓國瑜與酈英傑會面的AIT邸舍高雄分處長歐雨修寓所，就兼顧低調與安全，絕對不會受到干擾。

報導指出，這棟位於同盟路三民一分局旁的大樓，是高雄望族陳家產業，居住的只有是陳家家族的近系成員，住戶單純，任何一個陌生人都難以靠近，又有高規格的安保，進出口管制非常嚴密，隔壁就是警察局，這也是當初AIT租用此處作為高雄邸舍的考量之一。且在AIT邸舍，除了自家人，應無竊聽之虞，可以讓酈英傑與韓國瑜好好密談。

高雄市府20日也發出聲明指出，市長韓國瑜將依據高雄地檢署來函，20日正式決定對多次闖入市長室之市府員工吳建鴻提出加重竊盜罪及妨害秘密罪告訴。

高市府指出，自從去年九合一大選末期，韓國瑜市長就數度接獲來自於情治系統內部友人的嚴厲警告，表示韓國瑜市長的行程長期以來被國家機器所掌握，並且監控。

高市府說明，原本韓國瑜市長不以為意，然而在隨後的幾次重大事件當中，都再再顯示韓國瑜市長的行程的確極有可能處於被高度掌握當中。相關人士提醒韓國瑜，必須注意交通工具可能被安裝追蹤系統，或者手機的GPS定位被長期監控。因此市長於20日上午表示，的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子都可能被裝追蹤器。

高市府表示，從家庭海外渡假行程被偷拍，到擔任市長期間市長室五次被闖入，於今日正式定提告。到近日為了組成國政顧問團時，在徵詢相關重要成員的過程中，又數度被善意提醒。韓國瑜市長忍無可忍，只能夠以公開警告的方式，呼籲國家機器適可而止。