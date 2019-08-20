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要陳菊為私菸案辭官平民怨　陳水扁：這才是蔡英文連任最有力輔選

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記者黃翊婷／綜合報導

國安局私菸案自7月底爆發至今仍受到外界關注，前總統陳水扁20日凌晨在臉書PO文，點名總統府秘書長陳菊應該為私菸案辭官負起政治責任，這樣才是對總統蔡英文尋求連任最有力的輔選。

陳水扁要陳菊為私菸案請辭。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

▲陳水扁對蔡英文尋求連任提出建議。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

陳水扁在文章一開頭就引用《上報》總主筆陳嘉宏專欄《蔡英文還不想走出舒適圈》的文章，指稱發生任何重大事件後，除了追究刑事責任、行政責任之外，政務高層的政治責任也是觀察指標，「政務首長負起政治責任辭職下台，不是因為有犯罪嫌疑的刑事責任，也不是有監督不周的行政責任，而是為了大局著想，幫忙長官分勞解憂，最重要的是平息民怨」，這不是終結仕途，而是更上一層樓的起手式。

陳嘉宏還以2000年7月22日的八掌溪事件為例，4名工人遭沖走溺斃，當時消防署長、警政署長雙雙下台負責，就任兩個月的首任閣揆唐飛也表達辭意，時任總統的陳水扁致電當時的副閣揆游錫堃，請對方代閣揆請辭，這才化解政局動盪的危機。

▲▼陳菊出席「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁建議陳菊辭官負責。（圖／記者李毓康攝）

陳水扁提到，這是因為他知道，身為執政者在重建救災體系與究責的危機處理時，不能只拿常任文官開刀，而是要讓「自己人」下台，才能弭平民怨、切斷危機，而且過沒多久游錫堃就轉任府秘書長，還成為做了最久、最好的行政院長。

陳水扁認為，國安局私菸案爆發後，蔡政府卻沒有任何一位文職政務人員為此負起責任，導致爭議至今仍未平息，如此拖泥帶水的危機處理，當然要付出昂貴的政治代價，如今距離2020總統大選剩不到半年，「陳菊應該為這次府內侍衛室同仁集體走私大量私菸負起政治責任，才是負責稱職的總統府秘書長，陳菊辭官負責，也才是對蔡總統連任的最有力輔選。」

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關鍵字：陳水扁,蔡英文,陳菊,私菸案

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