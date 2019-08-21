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狠酸韓國瑜「國家機器狂動」！館長自爆：在家O的時候有人監視

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▲韓國瑜視察美濃稻田，面對黃光芹的臉書指控表示，請她拿出證據出來 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜自爆自己的座車被裝了追蹤器。（圖／記者吳奕靖攝）

記者邱偉倫／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前被拍下春節麻將照，懷疑自己遭蔡政府以「國家機器」監視行蹤。如今他又對外自爆「座車被裝上追蹤器」、「感覺到國家機器動得非常的厲害」，引起各界熱議。對此，「館長」陳之漢在臉書發文狠酸，「我在家裡面X的時候，都覺得有人在監視，我感覺到國家機器動得非常厲害」。

▲館長酸韓國瑜國家機器狂動。（圖／翻攝館長臉書）

▲▼館長大酸韓國瑜「國家機器狂動」一事。（圖／翻攝館長臉書）

▲館長酸韓國瑜。（圖／翻攝館長臉書）

針對「國家機器」一事，館長20日晚間在臉書發文大酸，「我在家裡面X的時候，都覺得有人在監視，我感覺到國家機器動得非常厲害，看A片網路也非常不順還會卡，在這嚴重警告政府，請勿動用國家機器監視我，你以為想拍我打手槍的樣子，PO上網讓我退粉這計劃，我會不知道？」

▲▼黃光芹,韓國瑜。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）

▲黃光芹臉書發文表示，有韓國瑜護衛隊向她爆料。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）

資深媒體人黃光芹則在臉書爆料，一名曾任韓國瑜護衛隊的人告訴她，「市長選舉期間，他就疑神疑鬼，要我們每天兩次，拿反針孔攝影的偵測器，到高雄市黨部大樓全棟檢查一遍，以防被民進黨偷聽，跑行程也是中途換車，有時候開會還到公園，要大家先交出手機，弄得跟偵探小說一樣。不過直到選舉結束，也沒發現一個針孔攝影機。」

▲▼蔡英文無奈回應韓國瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文無奈回應韓國瑜。（圖／記者蔣婕妤攝）

「國家機器」一說愈燒愈旺，總統蔡英文20日下午出席「數位轉型‧智慧共行2019資訊服務產業策略會議」活動時，也被媒體追問「韓國瑜說妳在他車上裝監聽器」。蔡英文雖然沒有回答，但仍面露無奈笑容，搭配「雙手一攤」手勢，以肢體語言回應媒體。

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關鍵字：韓國瑜,館長,國家機器,監視,追蹤器

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