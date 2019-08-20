國家機器狂動！韓國瑜爆「車到保養廠就知道…」網看完跪求：支持一定要告

記者董美琪／綜合報導

高雄市長韓國瑜20日對外表示自己座車被裝追蹤器，「感覺到國家機器動得非常的厲害」。媒體急追問細節，市府最後透過新聞稿表示「市長數度接獲來自於情治系統內部友人的嚴厲警告」，不過民眾對於韓國瑜爆料一頭霧水，網友更直接拜託韓國瑜「拜託快告，釐清真相」！

韓國瑜20日出席市政會議時，會後聯訪被問及自家人質疑被國家機器監視，提到「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子，都可能被裝追蹤器，其實我們很清楚，到了保養廠就知道，為什麼不講這件事情，因為你國家機器動到這種程度，我們覺得執政黨應該要恢復他幾十年來不斷的訴求，民進黨要求每次都講三件事司法獨立、新聞自由、黨政要分開，結果現在民進黨搖身一變變成執政黨之後，感覺這個國家機器監控我太厲害，這是不對。」

韓接著說「我知道我講出我車被裝追蹤器，一定又是軒然大波，又是韓導自導自演等等。我的訊息是非常準確，我不想講，我感覺國家機器動得太厲害，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，你的理想告訴民眾，希望民眾投你一票，這不是非常的好嗎，我覺得這是我對國家機器針對我還有家人，其實我是要提出抗議的。」

此話一出果真引起譁然，更讓媒體追問高市府是不是有發現什麼證物，對此，新聞局下午4時42分在媒體群組發布新聞稿，未進一步說明追蹤器在哪被發現，或是該追蹤器的照片。

▼韓國瑜市政會議會後接受媒體時事訪問。（圖／記者賴君欣攝）



高雄新聞局下午近5點時，終於發出書面回應：

自從去年九合一大選末期，韓國瑜市長就數度接獲來自於情治系統內部友人的嚴厲警告，表示韓國瑜市長的行程長期以來被國家機器所掌握，並且監控。

原本韓國瑜市長不以為意，然而在隨後的幾次重大事件當中，都顯示韓國瑜市長的行程的確極有可能處於被高度掌握當中。相關人士提醒韓國瑜市長，必須注意交通工具可能被安裝追蹤系統，或者手機的GPS定位被長期監控。因此市長於今日上午表示，的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子都可能被裝追蹤器。

從家庭海外渡假行程被偷拍，到擔任市長期間市長室五次被闖入，於今日正式定提告。到近日為了組成國政顧問團時，在徵詢相關重要成員的過程中，又數度被善意提醒。韓國瑜市長忍無可忍，只能夠以公開警告的方式，呼籲國家機器適可而止。

不過不少民眾仍然霧裡看花，紛紛跪求證物「有證據就直接提告吧！」、「趕快查清楚，有就你贏定了！沒有你就慘了」、「沒證據就放砲？」、「開始自爆了」、「小英現在根本笑到內傷了」、「快點報警」、「國家機器監控你還需要跟監？」、「拜託快告，釐清真相」、「難怪不敢告」、「韓每天自爆，是不是嫌民調太高」。

此外，觀光局長潘恒旭則說，市長座車被裝追蹤器「確有其事」，更加碼爆料「自己的車也有被跟監，我的司機都要很靈光，一發現有人跟蹤，就得想辦法多繞好幾圈」。潘恒旭表示，被跟車已經有好長一段時間，但自己不做虧心事，也沒有去查對方是什麼來頭。

雖然韓國瑜不打算對被裝追蹤器這件事報案，不過韓20日依據高雄地檢署來函，正式決定對先前多次闖入市長室的市府員工吳建鴻，提出加重竊盜罪及妨害秘密罪告訴。

▲韓國瑜出席港都客運記者會。（圖／記者賴君欣攝）