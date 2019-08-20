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逛好市多嗨見「老婆最愛甜點」！他狂掃3組比出國便宜　網讚：變胖也願意

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲逛好市多嗨見「老婆最愛甜點」！他狂掃3組...比出國便宜　網讚：變胖也願意（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲老公一次狂掃3組，價格比出國便宜！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

日前有男網友浮誇式一次搬6箱韓式炒碼麵，讓逛好市多的民眾看傻眼！近日則有人妻逛賣場時，驚見澳門必吃的甜點杏仁餅，老公一次狂掃3組，要給老婆大人回家吃好吃滿，更狂的是，價格比當地還便宜，換算下來一片才3元，引發美食控暴動喊買！

一名女網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》激動分享美味小點心，她透露，上周末和老公逛汐止店時，赫見熟悉的英記餅家杏仁餅，神隊友下秒心電感應，二話不多說直接搬了3組放到推車裡。

請繼續往下閱讀...

原PO感動表示，自從去澳門玩回來，這一牌的杏仁餅讓她念念難忘，「明顯比較扎實，重點是我討厭太甜跟一個杏仁堅果的油味，它應該是試吃一堆杏仁餅後最剛好的一款」，加上神隊友知道老婆就愛這一味，暖心舉動讓她甜在心裡。

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▲逛好市多嗨見「老婆最愛甜點」！他狂掃3組...比出國便宜　網讚：變胖也願意（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲網友拍照分享，裡面是一小袋包裝！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

至於價格部分，一組28入共495元，原PO的老公也驚呼，「好市多買竟然比當地便宜，一塊餅乾換算下來便宜3塊！」美食文一貼出後，掀起吃貨們旋風式喊買，「個好吃，裡面咬得到顆粒。但有點甜，配個茶或咖啡剛剛好」、「竟然進台灣了太棒了！」、「奶味還ok啦，吃起來有杏仁香」、「送禮不會碎光+1」、「 應景的商品，大概都只進一批」、「體重爆表我也願意」。不過有網友貼心提醒甜食高熱量，大家搶購回家時，千萬別一時狂嗑。

▲逛好市多嗨見「老婆最愛甜點」！他狂掃3組...比出國便宜　網讚：變胖也願意（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲網友透露，怕杏仁餅太甜，可配茶！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

至於哪一牌才是正宗？有網友評比，三家都各有喜好，「 我覺得老字號『嘴香園』最好」、「我也喜歡嘴香園的，鉅記花生味道太重」、「我覺得喜歡扎實口感跟香氣有層次的話就英記～反正剛好都送來台灣了試試看」、「鉅記手工的比較好吃+1，但英記我也愛」。

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關鍵字：好市多,杏仁餅,澳門,體重,出國

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