新公廁怕四腳獸！英政府設「體重感應」超過一人太激烈…自動開門＋噴水

▲英國伯爾斯考鎮考慮新建多功能公廁。（圖／取自Pxhere）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國威爾斯海濱城鎮伯爾斯考鎮（Porthcawl）日前公布一項新計畫，將於新建的公廁內安裝尖叫警報、自動開門以及水柱噴射的裝置，這些都是為了避免民眾在公廁內發生性行為。

綜合外媒報導，伯爾斯考鎮議會斥資17萬英鎊（約台幣661萬元），將在新建的公廁內加裝多項功能，包括體重感應，確保每次只有一人使用，若察覺到廁間有激烈動作，則會自動關掉燈光、暖氣，同時打開廁門並發出警告聲響。

If violent movement is detected a water jet will soak users, automatically open the doors and sound an alarm



The Welsh public toilet plan which includes anti-sex measures https://t.co/wkll5cJB7b — BBC News (UK) (@BBCNews) August 16, 2019

除了這些防止民眾在廁間發生性行為的特殊阻撓裝置外，廁間內的地板及牆面也加裝高壓清洗水柱，考慮在每次或特定人數使用後啟動，自動清洗廁間。現有的公廁將於10月拆除，新公廁則預計使用者付費。

不過計畫一公布，就收到不少質疑聲音。有網友認為體重感應功能是一種羞辱，「我的體重就等於2名青少年」、「我需要有人協助如廁怎麼辦」、「有些遊民只能絕望的睡在公廁，他們需要幫助，而不是這樣趕走他們」。

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