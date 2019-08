新公廁怕四腳獸！英政府設「體重感應」超過一人太激烈…自動開門＋噴水

▲英國伯爾斯考鎮考慮新建多功能公廁。(圖/取自Pxhere)

記者林瑩真/綜合外電報導

英國威爾斯海濱城鎮伯爾斯考鎮(Porthcawl)日前公布一項新計畫,將於新建的公廁內安裝尖叫警報、自動開門以及水柱噴射的裝置,這些都是為了避免民眾在公廁內發生性行為。

綜合外媒報導,伯爾斯考鎮議會斥資17萬英鎊(約台幣661萬元),將在新建的公廁內加裝多項功能,包括體重感應,確保每次只有一人使用,若察覺到廁間有激烈動作,則會自動關掉燈光、暖氣,同時打開廁門並發出警告聲響。

If violent movement is detected a water jet will soak users, automatically open the doors and sound an alarm



The Welsh public toilet plan which includes anti-sex measures https://t.co/wkll5cJB7b