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好市多「芭樂檸檬綠茶」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款

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▲▼好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多「新口味飲料」1瓶77元，掀起搶購熱潮。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」，下同）

網搜小組／許力方報導

美式大賣場好市多（Costco） 日前推出「葡萄柚蘋果綠茶」，被網友形容第一口像是嘉義知名飲料店「御香屋」的口感，廠商近日趁著暑假再度推出新品「芭樂檸檬綠茶」2瓶155元，再度引發熱潮。一瓶960毫升約77.5元，相較一般手搖飲料700cc一杯約要價65元，被網友推爆「比手搖杯便宜多了！讚到一個不要不要，俗又大碗。」

這款「Natural Benefits純在」推出的葡萄柚綠茶，包裝上註明原汁含量27%，原料不是濃縮還原果汁，2瓶一組165元，一瓶960毫升，約82.5元，日前在好市多上架沒多久就引發熱烈討論，有不少挑嘴網友大讚，是懷念的味道，第一口喝下直覺和御香屋的口感一樣，裡面滿滿的果肉，喝得到纖維，「超好喝又清爽」，明顯喝得到葡萄柚、蘋果香以及茉莉綠茶的存在，還有人一次搬了6瓶，但也有人認為有苦味。

▲▼好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲葡萄柚蘋果綠茶也是網友心中摯愛，形容口感喝起來像手搖飲名店御香屋。

熱賣數月，廠商趁著暑假期間又推出了新口味，這次調配了芭樂檸檬綠茶，原汁含量提高到34%，2瓶一組賣155元，便宜10元，也就是一瓶960毫升約77.5元。有網友試喝大讚「很好喝，喝到最後還有芭樂渣渣」，爸爸很快就喝完一瓶，怕自己喝不到趕快拿一瓶，消費經驗分享文一發出隨即引發近6000人按讚，紛紛標註親友，驚呼「心動」、「燒火了」、「買起來」找一天要衝去朝聖！

不到一周時間，芭樂檸檬綠茶再度在臉書掀起熱烈討論，網友分享心得，稱喝起來「有芭樂沙沙的口感，檸檬跟綠茶不會搶味，不會很甜、會再回購！」數百則留言瘋讚「好喝」、「加冰塊或水比較順口」、「超愛這口味」、「最好喝的一款，第一次買就買4瓶」、「只能說好喝，已經回購2次」、「3個人3小時喝完一瓶」、「真的超好喝，很快就喝完了」、「弄成冰沙一定很好喝」，其中有網友哀號衝去買撲空，不少店鋪都已經沒貨了。

網友大推，芭樂檸檬綠茶喝起來就像芭樂汁，「買這個比手搖杯便宜多了」、「對比手搖杯的品質，真的是俗又大碗，讚到一個不要不要的」，甚至有人崩潰跪求「不要再分享了，我都買不到了！」但也有人認為「其實不錯喝，但覺得太甜了！」「我不太喜歡耶，覺得太稠了，加冰塊稀釋又沒什麼味道，還是喜歡葡萄柚」、「沒有很便宜」。

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▼比手搖杯便宜！網友狂扛4瓶芭樂檸檬綠茶大驚：最好喝一款。

▲▼好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

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