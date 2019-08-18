105kg肉女懷孕4月不知！剖腹產需專人「扒開脂肪」　產5.6kg「小巨人」

▲105公斤肉肉女剖腹產兒。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市齊姓女孩雖然才25歲，但已經是一位二胎媽媽。她由於體重105公斤，到肚中寶寶長到4四個月才知自己懷孕了！她9日臨產，推進手術室進行剖腹產手術，經過一番努力，產下了11.2斤（5.6公斤）的「巨大兒」。醫生說，由於產婦腹部脂肪太多，「我們專門有個人負責把脂肪扒開。」

據《看看新聞》報導，齊女曾在7年前生下第1胎，7年後又意外懷上了2胎寶寶。由於沒有控制體重，原本就有些肥胖的她在整個孕期又瘋漲了30公斤，導致臨產時體重竟達到105公斤，而腹中胎兒也存在「巨大兒」的風險。

由於臨近預產期，齊女8月初在家人的陪伴下來到了武漢仁愛醫院待產。武漢仁愛醫院產科醫生王豔霞表示，產婦38周+4天來院檢查血壓血糖情況，確診妊娠高血壓和妊娠糖尿病，還有疑似巨大兒。

由於她符合剖腹產的條件，9號上午8點被推進了手術室。王豔霞說，「由於產婦腹部脂肪太多，我們專門有個人負責把脂肪扒開，取胎兒時頭出來了但肩難產，經過齊心協和，最終成功幫助產婦生下一名5.6公斤的男寶。」

看到自己重達5.6公斤的兒子，齊女也是完全不敢相信。她的兒子比同時出生的新生兒大了一圈，肉嘟嘟的，個頭甚至比滿月的寶寶還要大，刷新了武漢仁愛醫院十幾年來新生兒的「體重記錄」。不過，專家卻表示，胎兒過大會給媽媽和寶寶自身都帶來危害，「孕媽媽們在孕期一定要注意控制飲食量，少吃多餐，合理營養。」

▼男嬰比正常孩子大了一圈。（圖／翻攝自《看看新聞》）