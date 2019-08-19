　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員超拚「上線16小時」沒吃飯...1年體重變化驚人　網心疼：命要顧阿

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲外送員。（圖／原po授權引用）

▲原po也直言，「這工作真的不能長久…會沒命」。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

現在美食外送平台正夯，隨處可見外送員穿梭在大街小巷，為了提高收入，許多人狂跑10幾個小時不休息。一名foodpanda外送員每天幾乎凌晨1、2點才下班，到處奔波加上有一餐沒一餐的，才做1年他的體重就有了驚人變化；而大部分網友都勸他，賺錢重要，但身體也別忘了顧阿！

外送員在「爆廢公社」深夜發文表示，「有同行還在拼業績嗎？09：15上線到現在還沒吃飯，準備跑最後一單嚕。每天凌晨1、2點下班都不知道吃啥？1年下來瘦16kg也不錯。」

請繼續往下閱讀...

他透露，自己這樣拚16個小時，大概50單左右，「每天日曬雨淋，在馬路上和三寶搏生死，而我熱愛這工作是因為自由，加上不用面對同事和老闆，說累超累、說輕鬆愉快也是有的。」

熊貓叫3次！2遇鮮肉外送員「帥又嫩」（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲外送服務正夯，有時在路上甚至能撞見「車聚」。（圖／翻攝爆廢公社二館）

不少熱心網友看完，都怕他身體會吃不消，直言「這種瘦法容易傷胃，我年輕也這樣拚過，現在中年開始出問題了，身體真的要照顧好」、「這樣身體會壞很快，還是盡量三餐正常…注意健康」、「賺錢重要，身體要顧，健康失去了，賺再多也沒有用」、「辛苦你們了」、「不建議這樣瘦+1」。不過，原po則無奈表示，「正常用餐時間是我們正忙的時候，真的難啊！」

另外，許多同行也不禁感嘆，「大家往往在意這份工作薪水好賺，但要忍耐風吹日曬雨淋，還要拿自己安全做風險，三餐也都隨便吃吃，因為你如果浪費時間吃飯，可能單量就會變少。這份工作真的相當辛苦，如要加入者請三思，也希望可以多多體諒外送員。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：外送員,foodpanda,美食外送平台,體重,爆廢公社,健康,賺錢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

棄1間房破萬收入！民宿老闆租6千「善意1句」被挖坑　護理生：不是付1千就好

湯鍋剩1塊收攤！老闆舀「神奇巨肉」加滷肉飯...隨便算50　網一看驚：夭壽賺

護理師辣曬比基尼！老司機一看「極巨版佐佐木希」...雪白半球快掉出

影／5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

影／台灣第一人！10歲男孩摘《寶可夢》世界大賽冠軍杯　全程披國旗上陣

影／愛心便當塞滿蝦！過敏男堅持吃完「女友的愛」下場超慘…網全怒了

影／如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增　全網嗨翻：我也要照做！

影／台北男「和女友總是AA制」貼1010元帳單　萬人驚見藏玄機：可以娶了

辣媽牛仔褲「破後面」超惹火！處女座弟秒下禁令...怒：妳屁股都掉出來了

豪雨農損破3千萬！高雄木瓜農哭慘　 被害面積205公頃

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

豪雨農損破3千萬！高雄木瓜農哭慘　 被害面積205公頃

外送員超拚「上線16小時」沒吃飯...1年體重變化驚人　網心疼：命要顧阿

台中升級豪雨特報！低壓帶雨彈續襲11縣市　氣象局：中南部明雨勢更劇烈

超羨慕！豐原女花6萬旅遊發票　抱走台中購物節千萬豪宅

全台秋行軍蟲確診案例227件　防檢局：疫情已趨緩

慈濟與新北市府合辦　921大地震20週年防災教育特展

兼職寫稿被送公懲會　管中閔批：政治迫害侵犯大學自主

護理師辣曬比基尼！老司機一看「極巨版佐佐木希」...雪白半球快掉出

「神豬幸福一生？」影片曝光！千斤豬遭屠刀刺喉「放血哭吼掙扎」網共悲！

台南光華高中專業群科翻轉學習 赴業界實習務實致用

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

超商購物「機車踏板獨留娃」　小手小腳露出...媽媽們都心碎了

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

見長髮正妹瞬間「精蟲衝腦」撲倒　她揮九陰白骨爪狠扯蛋秒退狼

鬼鬼玩遊戲玩到出意外！　「一刀剪進手指」噴血慌喊：叫救護車

《圈套》卞慶華敬業：現在一邊耳朵聽不到！現身台中粉絲擠爆

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

快訊／13縣市大雨特報　氣象局..

「和女友總是AA制」　台北男貼..

北北基12縣市大雨特報　全台連..

UberEats在家叫Food..

如何擺脫月光族？他1妙招存款激..

手機忘超商被偷！她調監視器真相..

伊藤潤二夜跑現場曝光！網4點酸..

炸雞老闆突追上來敲車門！真相曝..

辣媽牛仔褲「破後面」處女座弟超..

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列..

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐..

折壽救嬤　孫顧6年哭求城隍爺：..

更多熱門

相關新聞

UberEats在家叫FoodPanda外送　英雄惜英雄

現今飲食外送平台發達，隨處可見外送員騎著機車穿梭大街小巷，不少人也看準這波商機，一起加入外送行列。一名劉姓網友本身是UberEats的外送員，他日前在家休息時，突然心血來潮叫了FoodPanda外送，照片中可見，FoodPanda外送員穿著制服、提著美食站在他家門口，照片右下角則擺著一個大大的UberEats外送包，這違和畫面讓網友們看了全笑說，「本是同根生，相煎何太急。」

「神奇巨肉」加滷肉飯算50！網驚超賺

炸雞老闆突追上來敲車門！真相曝光…網教實用一招

路邊驚見「密集蝸牛海」！網嗨：賺翻了

浴室要乾燥！網狂求「透明壁貼」關鍵字

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面