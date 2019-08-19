外送員超拚「上線16小時」沒吃飯...1年體重變化驚人　網心疼：命要顧阿

▲原po也直言，「這工作真的不能長久…會沒命」。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

現在美食外送平台正夯，隨處可見外送員穿梭在大街小巷，為了提高收入，許多人狂跑10幾個小時不休息。一名foodpanda外送員每天幾乎凌晨1、2點才下班，到處奔波加上有一餐沒一餐的，才做1年他的體重就有了驚人變化；而大部分網友都勸他，賺錢重要，但身體也別忘了顧阿！

外送員在「爆廢公社」深夜發文表示，「有同行還在拼業績嗎？09：15上線到現在還沒吃飯，準備跑最後一單嚕。每天凌晨1、2點下班都不知道吃啥？1年下來瘦16kg也不錯。」

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他透露，自己這樣拚16個小時，大概50單左右，「每天日曬雨淋，在馬路上和三寶搏生死，而我熱愛這工作是因為自由，加上不用面對同事和老闆，說累超累、說輕鬆愉快也是有的。」

▲外送服務正夯，有時在路上甚至能撞見「車聚」。（圖／翻攝爆廢公社二館）

不少熱心網友看完，都怕他身體會吃不消，直言「這種瘦法容易傷胃，我年輕也這樣拚過，現在中年開始出問題了，身體真的要照顧好」、「這樣身體會壞很快，還是盡量三餐正常…注意健康」、「賺錢重要，身體要顧，健康失去了，賺再多也沒有用」、「辛苦你們了」、「不建議這樣瘦+1」。不過，原po則無奈表示，「正常用餐時間是我們正忙的時候，真的難啊！」

另外，許多同行也不禁感嘆，「大家往往在意這份工作薪水好賺，但要忍耐風吹日曬雨淋，還要拿自己安全做風險，三餐也都隨便吃吃，因為你如果浪費時間吃飯，可能單量就會變少。這份工作真的相當辛苦，如要加入者請三思，也希望可以多多體諒外送員。」

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