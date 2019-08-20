10外送員排爆滷味攤！她見「粉紅一條龍」傻了　在地人揭關鍵2原因

▲嘉義市東區文化路一家滷味攤前出現粉色排隊潮。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

美食一鍵下單熱潮搶佔懶人商機，街頭竟也出現外送員排隊奇觀。有女網友近日行經路邊攤，發現某知名攤位大排長龍，沒想到仔細一看，才發現排隊人潮裡幾乎全是外送員，擠得現場水洩不通，讓她忍不住驚呼這景象實在太扯了。

李姓女網友在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出照片，指她近日行經嘉義市東區文化路，見到某知名滷味攤有許多人排隊，但仔細一數後，現場竟至少有10名外送員，而且後頭還停了許多foodpanda的外送車輛，讓她不禁直呼「天啊～～可怕的粉紅軍團」。

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▲一旁停了好幾台外送機車。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多網友看完也覺得驚奇，紛紛留言笑說，「嘉義文化夜市，方櫃仔」、「可怕的是那間店多好吃阿！需要去朝聖一下」、「求店員心理陰影面積」、「文化路被攻佔了」、「熊貓幫車聚」、「現在校門口等小孩的也不是爸媽了，是外送員」、「被包圍的概念」、「感謝熊貓的偉大」、「好吃不怕踩雷，看有沒有熊貓就知道了」。

不過，有在地人點出關鍵原因，解釋之所以出現這種排隊奇觀，主要是「嘉義8月外送不用服務費」、「嘉義的選擇還太少，加上現在不用服務費」、「因為嘉義市到這個月底前免服務費」。

類似的事情無獨有偶，日前也有台中網友在臉書PO照，指他行經中西區民族路三段時，見到手搖飲料店大苑子前停滿foodpanda外送車輛，沒想到一數居然有高達12位外送員「車聚」，引發網友熱議。

▲台中網友貼出照片，指他目睹12名外送員聚集在大苑子前。（圖／翻攝爆廢公社二館）