大7月出門！2歲兒對樹揮手「跟妹妹掰掰」…手機按出冤枉呀　新竹媽急閃人

▲小男生對沒人的樹下揮手，讓原PO嚇傻。（圖／（左）Pixabay、（右）翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

農曆7月「鬼門開」過了將近半個月，大多數民眾都抱持平常心，但有時候也會遇到一些光怪陸離的事。一位媽咪日前載著2歲多的兒子出門，停在路邊時，兒子卻然對著空無一人的樹邊揮手，說是在跟「妹妹」掰掰。之後小男生還趁機點了幾下手機，看到打出的字，讓原PO直呼「大7月的可以不要這樣嚇媽媽嗎？」

這位媽咪在臉書《爆廢公社公開版》貼文，說她日前晚上載著2歲半的兒子騎在新竹街上，「停在路邊時，兒子對著空無一人的樹邊揮手」，她便問「你在跟誰掰掰？」沒想到兒子真的指著空無一人的樹下說「妹妹」，原PO只能淡定回應「我只默默『嗯』就騎走了……（早知道不問了）。」

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▲小男生在手機上按出「冤枉呀」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO說，後來她下車拿車廂的東西，兒子趁機亂點她夾在車頭的手機，「當我坐好要繼續出發時他按了……」看到4個字的原PO忍不住直呼「#大7月的可以不要這樣嚇媽媽嗎……」仔細看看手機截圖，只見小男生應該是按到蘋果手機的搜尋功能，打出4個字「淤冤枉呀」。

一下看到「不存在的妹妹」，一下又喊「冤枉呀」，難怪讓原PO嚇傻，其他人也在留言處回應，「阿娘唯」、「小朋友多少都會看到靈體」、「帶他去拜拜吧！順便問看看廟公要怎麼處理」、「頭皮發麻」、「這真的要請大廟廟公幫幫忙了」、「嚇到我了」、「我女兒也是看著別人的古曼童說哥哥，還雙手合十拜拜。」

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