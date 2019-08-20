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13歲么兒比187公分川普還高　網好奇：白宮有秘密成長奶粉？

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▲川普的13歲兒子拜倫（Barron Trump）比他還高。（圖／路透社）

川普的13歲兒子拜倫（左，Barron Trump）已經比他還高。（圖／路透社）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），近日帶著小兒子拜倫（Barron Trump）到紐澤西州（State of New Jersey）的高爾夫球俱樂部度假，返回白宮時難得讓小兒子在媒體鏡頭前公開亮相。令人驚奇的是，今年才13歲的拜倫已經比187公分的川普還高，讓網友非常好奇他是不是喝了什麼神奇奶粉。

▲川普的13歲兒子拜倫（Barron Trump）比他還高。（圖／美聯社）

▲網友笑稱白宮一定有秘密成長奶粉。（圖／美聯社）

據Hello！雜誌報導，川普3人於18日從俱樂部返回白宮，從照片上來看，身穿黑色T恤、褲子和白色運動鞋的拜倫明顯已經比身高6呎2吋（約公分）的川普還要高，並且留了一個較短的髮型。半年前，拜倫與站在身旁的川普差不多高，當時就有人認為他會在不久將來超過其他兄弟姊妹；短短時間內抽高不少，也讓大家的關注點都放在了拜倫的身上。

有網友看到後表示，「真的好高阿」、「這是孩子們夢寐以求的身高」、「NBA球探一定正在關注他」、「白宮是不是有什麼秘密成長奶粉」；也有網友表示，「給我看這個幹嘛」、「我根本不在乎阿」，甚至還出現一些人身攻擊的言論。

▲川普的13歲兒子拜倫（Barron Trump）比他還高。（圖／美聯社）

▲今年3月初，拜倫與川普差不多同高。（圖／美聯社）

由於白宮規定不會公開未滿18歲的總統子女照片，除了拜倫與父母一同現身之外，外界很難看到他的近照。這一次現身雖然只相隔半年，但依舊可以看出拜倫從小男孩蛻變成為一位青少年。

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關鍵字：川普,拜倫,白宮,北美要聞

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