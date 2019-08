13歲么兒比187公分川普還高　網好奇：白宮有秘密成長奶粉？

美國總統川普有意買下全球最大島嶼格陵蘭島的消息傳出後,一張網路惡搞圖開始在網路上流傳,可見一棟金碧輝煌的川普國際飯店就這樣蓋在海岸邊。川普19日也在推特轉發這張圖片,但強調「我保證不會在格陵蘭這麼做」(I promise not to do this to Greenland)。