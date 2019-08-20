矽谷北漂多倫多　美科技巨擘看準優勢大量進駐加拿大

▲加拿大最大城市多倫多吸引眾多企業的目光。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

《華爾街日報》18日報導，多倫多（Toronto）近期吸引眾多大型科技公司前來設點，正呈現矽谷往北漂的趨勢，對此，有部分加拿大人擔心科技巨擘進駐後所造成的影響，另一部分則認為外國企業會擠壓到本土公司的生存機會，甚至挖走當地的高階人才。

多倫多的經濟活動蓬勃發展，早在今年3月時，加州聖塔克拉拉郡（County of Santa Clara）的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）即到此設立辦事處，該銀行專為全球大型風險投資公司和新創事業提供資金服務，過去則皆由西雅圖和波士頓代為負責服務。

美國眾多大咖科技業者近期也紛紛表示將進駐多倫多，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）於去年12月宣布，將在此設置占地不積約1萬5000平方公尺的辦公室，並聘請當地600名的新員工。隨後，微軟（Microsoft）開始跟進，預計增加當地員工數的20%，Google母公司Alphabet直接提議要在安大略湖畔（Lake Ontario）的「智慧城市區」興建大樓，甚至連英特爾公司（Intel）也宣布將建立一個全新的繪圖晶片設計據點，優步（Uber）則計畫建造一個完全的工程中心。

▲Google母公司計畫在「智慧城市」區蓋新大樓。圖為大樓設計圖 。（圖／路透）

前黑莓公司（BlackBerry）共同執行長巴爾西利（Jim Balsillie）指出，加拿大讓各大企業進駐根本是在揮霍國家的未來，研究人員近年在人工智慧和影像辨識等領域上所獲得的成就，並沒有直接回饋給國內，反而因為智慧財產權的限制，好處及利益全都歸屬於受僱的公司。

造成科技業者願意到多倫多招募人才主要原因是，當地約有640萬人口，在技術面上勞工十分充足，且文化和舊金山、紐約、芝加哥等大城市的相似度高。此外，當地工程師的年薪，平均比舊金山低了7.1萬美元（約台幣224萬元），甚至還能避開美國政府對聘僱外籍員工所擬定的嚴苛法規。

加拿大政府近年來陸續開放快速簽證，並提供全民健保，使企業在多倫多的聘僱成本大幅降低，從各方面來看，該國的優勢確實也比美國好。根據加拿大統計局表示，外國企業在2017年至2018年間對國內的資訊和電信產業投資，已經大幅擴增至21%。