川普指控Google操弄2016大選「應該被起訴」：我原本可以贏更多

▲川普指控Google利用偏見演算法操控2016年美國總統大選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普19日在推特上指出，Google操控2016年美國總統大選，「應該要被起訴」，如果沒有這個干擾，他當年可以贏得更多選票。根據了解，保守派非營利組織Project Veritas近日公布一分文件，聲稱Google的搜尋結果帶有偏見，但是裡面沒有指控偏袒選舉的相關內容。

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019

川普在貼文中寫道，「哇！剛出爐的報告顯示，Google 2016年大選時操控了260萬到1600萬的選票投給希拉蕊！這是希拉蕊支持者公布的，不是川普支持者公布的！Google應該要被起訴，我也許可以比想像中贏得還要多。」

▲川普覺得，也許本來可以贏得更多選票。（圖／路透）

綜合外媒報導，自稱Google前任高級軟體工程師的福爾西（Zachary Vorhies）洩漏文件，內容包含內部會議紀錄，討論如何決定新聞來源是否可靠，有無包含仇恨言論，以及如何處理，還有一分名叫Twiddler的技術指南，紀錄如何重新排名搜尋引擎的推薦名單。

福爾希向Project Veritas爆料，錄製影片公開指控Google操作選舉，「我看到一些黑暗又邪惡的東西正在公司裡進行，我明白這並不只會竄改選舉結果，本質上也會顛覆美國。」

▲Google發言人反駁指控。（圖／路透）

Google拒絕回答科技方面問題，但發言人重申2016年的澄清，「我們從來沒有重新排名，或者更改搜尋結果以操控政治情緒。我們的目標一直都是提供人們符合需求的高品質相關資訊，不會將政治觀點納入考慮。」

CNBC指出，德州共和黨議員克魯茲（Ted Cruz）早就已經指責Google等科技公司「壓制保守聲音」，如今文件洩漏，可以說是為這些保守派人士提供更多證據。

美國行為研究與技術研究所的心理學者愛潑斯坦（Robert Epstein）於6月時，曾在參議院司法委員會面前作證，稱他的研究證明，Google利用帶有偏見的演算法，影響尚未做出決定的選民，也讓搜尋結果符合公司利益，其中包括政治需求，「據我估計，大約至少260萬票因此投給希拉蕊。」