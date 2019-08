川普指控Google操弄2016大選「應該被起訴」：我原本可以贏更多

▲川普指控Google利用偏見演算法操控2016年美國總統大選。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

川普19日在推特上指出,Google操控2016年美國總統大選,「應該要被起訴」,如果沒有這個干擾,他當年可以贏得更多選票。根據了解,保守派非營利組織Project Veritas近日公布一分文件,聲稱Google的搜尋結果帶有偏見,但是裡面沒有指控偏袒選舉的相關內容。

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch