買格陵蘭島惡搞圖「海邊蓋金色飯店」瘋傳　川普轉推：保證不這樣做

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

▲ 川普轉推惡搞圖。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普有意買下全球最大島嶼格陵蘭島的消息傳出後,一張網路惡搞圖開始在網路上流傳,可見一棟金碧輝煌的川普國際飯店就這樣蓋在海岸邊。川普19日也在推特轉發這張圖片,但強調「我保證不會在格陵蘭這麼做」(I promise not to do this to Greenland)。

格陵蘭島是丹麥在大西洋的自治領土,在《華盛頓郵報》(The Washington Post)率先報導川普有意購買的消息後,川普也18日在紐澤西州高爾夫球俱樂部外向記者證實此事。

「這只是我們談論過的事情」,川普提到,格陵蘭在戰略方面是令人感到有興趣的,是宗大型地產交易,但並非政府的首要任務,「格陵蘭是丹麥的,我們和丹麥是很好的盟友,我們保護丹麥,就像我們保護世界上其他大多數地區一樣,所以我才提出這個想法。」

▲ 美國總統川普。(圖/路透)

事實上,美國軍方早於1943年就在格陵蘭設置了圖勒空軍基地(Thule Air Base)。美國眾議院軍事委員會(Armed Services Committee)的民主黨喬曼欽(Sen. Joe Manchin III)今年稍早曾前往該基地探訪,強調若購買案值得進一步討論的話,委員會應該會先聽取該案未來發展的安全簡報。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示,川普並非第一個有意願買下格陵蘭島的總統,美國第33任總統杜魯門(Harry S. Truman)也曾表達過此意願。

不過,在川普有意購買格陵蘭島消息傳出來後,丹麥政府已回絕,「我們對商業有興趣,但不出售。」

▼ 網路上流傳許多相關的漫畫惡搞圖,且外媒的政治漫畫也拿此議題大做文章。

Here's why Donald Trump wants to buy Greenland. pic.twitter.com/IHhVihZ643 — The New Yorker (@NewYorker) August 16, 2019