剛退出《中程飛彈條約》16天　美國馬上試射中程巡弋飛彈

▲美國18日在聖尼古拉斯島（San Nicolas）試射中程巡弋飛彈。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國國防部在當地時間19日宣布，已完成測試一枚由地面發射的中程巡弋飛彈，這枚飛彈飛行超過500公里後，精準擊中目標物。這是美國在本（8）月2日退出與蘇聯簽訂的《中程飛彈條約》（INF Treaty）後，首次試射飛彈。

據CBS報導，美國國防部19日發布一項聲明，已於18日在加州洛杉磯外海的聖尼古拉斯島上發射中程巡弋飛彈，「該飛彈自離開地面移動發射器後，飛行超過500公里以上的距離，然後精準地擊中目標物。」聲明中還強調，「測試期間所收集的數據，都會成為以後發展中程飛彈的重要依據。」在美國宣布退出《中程飛彈條約》後，國防部部長艾斯博（Mark Esper）曾表示，希望在幾個月之內於太平洋地區部署中程常規飛彈。

▲美國總統雷根（Ronald Reagan，右）和蘇聯前領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev，左）1987年在白宮簽署《中程飛彈條約》 。（圖／翻攝自維基百科）

美國國防部表明，18個月內會完成部署射程1000公里的低空飛行巡弋飛彈，3000至4000公里的彈道飛彈可能需要5年或更長的時間，但二者都並非核武。儘管如此，外界仍推測美國在退出條約後繼續強化核武實力。

《中程飛彈條約》是1987年美國總統雷根（Ronald Reagan）與前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署，主要限制兩國發展和部署射程介於500至5500公里的陸基巡弋飛彈或彈道飛彈。美國本月2日以莫斯科違反條約為由，正式退出《中程飛彈條約》。