22歲女大生被「蜱蟲」咬一口　4年來天天癲癇發作！

實習記者賴韻如／綜合報導

別輕忽蚊蟲叮咬！英國一名女大生4年前被蜱蟲咬了一口，當時並不以為意，沒想到接二連三的出現疲倦、頭痛、噁心等症狀，最後確診罹患了「萊姆病」，但因為沒有在初期及時治療，導致她這4來過著每天都飽受著癲癇發作的折磨。

據英國《鏡報》報導，來自英格蘭格洛斯特郡索恩伯里（Thornbury）的22歲斯蒂芬妮．托德（Stephanie Todd），4年前因為遭蜱蟲叮咬、身體不適，胸口出現紅腫皮疹趕緊就醫，但當時醫生卻診斷出是流感症狀，而胸口的皮疹也只是皮癬，並無大礙，隨後症狀慢慢消失，斯蒂芬妮也漸漸卸下了心防。

▲斯蒂芬妮胸口出現紅腫皮疹。（圖／翻攝自YouTube／stephvslyme）



過了2年後，斯蒂芬妮開始出現了嚴重的疲倦、頭痛、噁心等症狀，最後再次就醫時，才得知自己因為錯過了最初的黃金治療期，導致細菌已深入中樞神經系統，成為萊姆病（Lyme disease）晚期。她本想硬著頭皮繼續完成大學學業，但身體狀況卻每況愈下，不僅天天癲癇發作、陷入癱瘓，最後只能坐輪椅代步，許多日常生活都無法獨自完成。

▲▼斯蒂芬妮飽受癲癇折磨。（圖／翻攝自YouTube／stephvslyme）



斯蒂芬妮難過表示，「我忽略了這些症狀，我不知道這就是萊姆病的初期典型症狀，如果我早點發現，並即時治療，就不會像今天這樣了。」由於斯蒂芬妮太晚接受治療，導致目前醫生也只能減緩她的症狀，無法完全根治，但斯蒂芬妮也未因此喪志，她仍希望能前往美國求助萊姆病專家，還把自己的症狀拍成一部影片，發布至youtube上，希望能籌備資金，並且增加大家對「萊姆病」的認識。

▲帶有萊姆病毒的蜱蟲，又稱壁蝨、扁蝨。（圖／CFP）



據悉，萊姆病（Lyme disease）的初期症狀有不會痛癢的遊走性紅斑、頭痛、發燒、疲倦，未治療的話，會有噁心、臉部麻痺、肌肉痠痛、關節炎，甚至心悸，後期可能會引發神經病變，一旦感染就很容易復發。由於萊姆病確診不易，容易錯過治療時機，就算接受治療，也有10至20%的人半年內容有關節痛、記憶障礙、精神不濟的症狀。