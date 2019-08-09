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影／五彩「殭屍蝸牛」3倍加速送死！恐怖寄生「邪教式蠕動」...網狂爆雞皮

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記者許凱彰／彰化報導

牠被寄生了！ 一名網友在公開社團上分享一段影片，畫面中的蝸牛在洗手台上爬著，仔細一看，蝸牛的身體顏色並不尋常，有「5個顏色」的奇特生物，且在眼睛、呼吸孔、觸角以及本體上「來回蠕動」。不少網友看到這樣的畫面不禁嘖嘖稱奇，「從來沒在台灣看過」。

「這一隻蝸牛已經被寄生，所有的活動已經不是蝸牛能自己決定。」一名彰化的林姓網友在公開社團《蝸蝸園 － 台灣陸生蝸牛交流園地》PO了影片，分享在野外巧遇一隻蝸牛被寄生蟲寄生後的奇特畫面，在影片中只看到蝸牛的體內有咖啡色、深綠色、淺綠色、乳白色的東西顏色不停伸縮跳動。

▲▼殭屍蝸牛。（圖／網友 林瑞安提供）

▲被寄生的「殭屍蝸牛」。（圖／網友 林瑞安提供，下同。）

據了解，其實這很有可能是種名為「雙盤吸蟲」的寄生蟲，靠著吸收蝸牛本身的能量為生，不僅如此，吸蟲還會侵入觸角、眼睛及呼吸孔處，透過牠們的身體向外膨脹跳動，讓牠們變得顯眼、也充滿活力，更值得一提的是，移動速度還會比正常蝸牛快上3倍。

蝸牛被寄生後會很容易被鳥類看到，進而成為牠們的美食，而雙盤吸蟲會再隨著糞便排出體外，之後又會有蝸牛食用後再被寄生，這樣地循環、循環、再循環。

許多網友看到原PO分享的影片，紛紛留言說到，「真的是長知識了」「原來台灣有這種寄生蟲」「好像養樂多哦」「被寄生了，就演出脫序秀」「看起來至少有三條」「高中時在家裡花園看過被寄生的台灣錐實螺，認真覺得可怕」「蝸牛還活的下去嗎？」

▲▼殭屍蝸牛。（圖／網友 林瑞安提供）

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關鍵字：殭屍蝸牛,雙盤吸蟲,寄生蟲,蝸牛,五彩殭屍蝸牛,邪教

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