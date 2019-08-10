睡覺胸口重！他雙眼上吊...腳一蹬恢復嚇歪：鬼壓床　回憶20年前「生吞XX」秒傻

▲男子睡夢中時常感到胸悶，心臟好像被重物壓到一樣。（圖／取自Pakutaso）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖南一名50歲譚姓男子近期時常感到身體不適，除了睡覺時總是覺得胸口特別重以外，甚至連話都說不出來，一連串類似「鬼壓床」的反應讓他越想越害怕。直到上個月他在工作時，突然全身抽蓄、雙眼上吊，被送進醫院後才發現腦中藏了7公分的寄生蟲，這時他才回憶起20年前自己所做的蠢事。

根據陸媒報導，譚男前陣子經常覺得胸口悶，心臟就像被重物壓著一樣，而且還說不出話來，但是每次只要腳一蹬又會立刻恢復。他當時以為是遇到「鬼壓床」，便隨身帶了幾張符咒，張貼在工地的門上。

直到上個月，譚男的病情開始惡化，在工地午休時，突然手腳抽蓄，嚇壞一旁同事。目擊同事表示，譚男當時雙眼上吊、嘴角歪斜，還不停翻滾，隨後便趕緊將他送醫。

▲男子聽信民間偏方生吞青蛙...20年後身體出現狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

經檢查發現，譚男左側額頂葉有病變，因此醫生初步判斷是寄生蟲感染所致，接著便藉著電生理監測和神經導航定位進行手術，順利從男子腦中取出一條長約7公分的「曼氏裂頭絛蟲」。

事後，譚男回想了一下才恍然大悟，並且向醫生坦承，自己在20年前曾經吞下9隻青蛙。當年譚男在煤礦打工時，因為井道漆黑，身體經常碰撞而造成皮肉傷，不過他提到，雖然皮膚上沒有明顯的傷痕，但總覺得身上有內傷，尤其是左側腋下部位總是莫名痠痛。

譚男表示，那段時間正好聽到一名較年長的鄰居說，撞傷了只要生吃青蛙能治癒，因此便決定嘗試看看，「我在田裡看到青蛙後，就直接用水沖一下就丟進嘴巴裡，一共吃了9隻，最大的有拇指這麼大。」如今撿回一條命，讓他決定不再隨便聽信民間偏方。