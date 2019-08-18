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拿店家筷子狂敲牆壁！　女童隨興一動作「她秒臉綠嘔嘔嘔」：放回去了...

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▲▼ 爸媽放任孩子拿店家的筷子玩 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 爸媽放任孩子拿店家的筷子玩，還對著筷子咳嗽並放回筷盒 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

自備餐具除了是環保愛地球的表現，也能確保衛生。一名女網友今日外出用餐，發現同餐廳裡的一對爸媽，竟然放任小孩拿店家筷子當玩具，甚至對著筷子咳嗽後還放回筷盒，等待下個客人使用，讓她看得臉都綠了直喊噁！

「不要跟我說小孩不好教，那是家長沒有好好教育。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示今日中午和男友在外用餐時，遇到一對帶著2小孩來吃飯的父母。她指出，這家人一坐下來，女童就吵著要拿桌上的筷子盒，家長也未制止，反而任由小孩拿筷子敲牆壁、打桌子。

請繼續往下閱讀...

「原本想說只有2雙筷子會遭殃，結果大的也跟著小的亂拿一堆筷子，一拿就是拿了一大把。」原PO表示，隨後這家人也沒有要使用孩子拿出來的筷子，就這樣把筷子放在一旁；更可怕的是老二還對著手上的筷子咳嗽，咳完再放回盒裡，讓目擊一切的她覺得很傻眼，也認真考慮以後都要自備餐具。

►生火了！連我媽都用到發光

原PO認為如果父母有跟店家道歉說「小孩子頑皮弄髒」，拿出來重新清洗後就算了，但對方卻沒有任何作為，好像這件事完全沒發生過一樣。她還透露，這對家長已經有幫小孩準備家裡的餐具，想必也是覺得外頭的東西不一定乾淨，「既然這樣為何還要讓孩子玩店家準備好的餐具，而不制止呢？」

網友們看完後也都搖頭表示「把筷子當玩具真的很危險」、「這種父母真的很討厭」、「不衛生又沒水準」、「我會跟老闆講欸，受不了」、「我女兒如果這樣玩絕對被我揍」、「超噁的我也要自備了」。

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關鍵字：筷子,爆怨公社,衛生,家教,咳嗽

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