心軟哥借出50萬！吃土想討回「看透一堆人」　勸世文網秒懂：花錢找罪受

▲這是原po有討回的部分。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多人都曾有過經驗，朋友借錢很積極，還錢卻一拖再拖，臉皮薄的人會怕對方覺得自己寡情又小氣，搞到最後欠錢的姿態還比較高。一名網友之前陸續借出50萬元，後來他手頭緊，便逐一向朋友討要，沒想到一堆人瞬間換了一副嘴臉，讓他十分錯愕，也終於有所覺悟了。

男網友在「爆怨公社」大吐苦水，「當朋友遇到困難要借錢，我總是心軟，算一算借給所有人累計也快50萬，今天我不是很有錢，只是不忍心拒絕，當自己需要錢去跟朋友討時，反而要低聲下氣，對方還不一定肯還，到底還能討多少回來也不知道，但50萬讓我看透一堆人。」

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▲很多人都吃過虧。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，不少苦主心有戚戚焉，趁機分享自己的例子，「我跟樓主狀況差不多，欠錢的吃得比我好，開的車也比我好，有些甚至還買房子了」、「我借出2萬，快2年了吧，才還了8千」、「高中辛苦存到1萬，借給同學後，隔天換電話還搬家，工作也辭職了」、「20年來，借了2、30個也累積了100多萬，因為心軟，只有3個有還，其它的都是一直拖，拖到後來就自動失蹤」。

而許多網友也不禁笑虧，「借錢容易還錢難」、「借錢當做捐款，錢收回來時當做中樂透」、「這覺悟我早就有了，所以要找我借錢的一律免談」、「應該很多人想當你朋友」、「我們從現在起也是朋友了」。

最後，原po也說，現在他都不借了，自己爽爽花，不過之前遇到的，不全都是死皮賴臉的，「有些真的是當下需要幫忙，所以很快就還錢了」。

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