伊藤潤二夜跑現場曝光！網怒「一場集體觀落陰」4點酸爆　主辦方回應了

▲網友嘲諷，夜跑像抗議現場。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

在鬼月展開的「伊藤潤二恐怖夜跑」引爆粉絲熱烈支持，不到1個月名額就被搶購一空，怎料備受期待的主題夜跑，卻遭大票參加者罵爆。一名女網友今早憤怒發文，直言活動動線差、場景布置超瞎，連補給站也是滿滿嘈點。對此，主辦方表示，會虛心接受批評與指教，「高雄場一定會檢討並改進，希望帶給大家更好的體驗。」

女網友在「爆怨公社」一吐怨氣，表示「動線很爛、一點也不恐怖！說好的路跑，只是一群人在散步；說好的恐怖，是活動爛到令人恐怖！」首先是補給站，原本高喊的「油度100燒肉店」，結果變成一杯水和一口黑木耳，而主角燒肉只是幾片「鱈魚片」。

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▲▼夜跑動線、道具被狂酸。（圖／翻攝自爆怨公社）

再來是場景佈置，活動介紹中的「異次元隧道」、「墳墓稻草人」及「淵的時尚大道」感覺驚喜滿滿，不過卻被吐槽，「一點也不恐怖，而且還有隔壁棚（貞子？）亂入？好的嚇到哭呢」、「最後的稻草人，是借附近大學迎新的道具嗎」、「道具超像高中生做的，有夠爛」、「傻眼...淵小姐直接用貞子代替嗎」。

而動線設計也飽受撻伐，網友們紛紛怒道，「一場騙局，沒看過這麼瞎的活動！動線奇差無比，搞怪活動+美食街不到200坪，每一個美食攤位都排了1、2百人，然後免費水只有一處提供」、「爛到無言，人數也沒管控，這動線根本塞不了幾千人」、「動線做超爛，花錢來浪費時間，路跑還一堆樓梯 」、「場地根本無法容納那麼多人！說好路跑，結果大家擠得跟沙丁魚一樣」。

▲▼不少人笑虧，貞子亂入了，然後稻草人也沒什麼誠意。（圖／翻攝自爆怨公社）

此外對於報到手續，女網友也頗有微詞，「其實不用花錢就可以進去了，只差沒衣服，這樣不是把花錢的當冤大頭！到了終點還不讓人拍照，說什麼會危險怕撞到，明明空的要命，而且大家都用走的」。

從網上討論文章及線上報名網可見，大票參加者紛紛留言狂譙，「不說路跑，我以為是公祭」、「其實最恐怖的是，不能退費」、「也蠻像集體觀落陰」、「整場最可怕的就是，我居然花990來參加」、「伊藤潤二知道現場這樣搞會哭屎吧，幸好我沒衝動報名」、「比學校社團的試膽大會還不用心」。

但還是有網友持不同看法，「那個價格等於買衣服，我個人覺得很值得」、「我是買全盛套餐，雖然這次路跑大家幹的要死，但我拿到了很多東西。本來這種活動感覺就是買紀念品送路跑，這樣想就比較安慰了」、「授權費其實不算便宜唷，我個人覺得990一件衣服算可以了」。

▲報名網站也湧入罵聲。（圖／翻攝自irunner報名網）



對此，主辦單位做出回應，「首先感謝參賽者的支持，對於參賽者的回饋與反應，我們也會虛心接受，並進行檢討與改進，非常謝謝參賽者珍貴的建議。針對高雄場，主辦單位一定會虛心檢討並與授權方討論如何改善，希望帶給大家更好的體驗。」

主辦單位指出，賽道執行方面，原先規劃以分流方式進行，但仍造成部分路段擁擠，也因此讓嚇夜祭驚嚇成分與參賽者感知有落差，未臻完善的地方主辦單位深感抱歉，後續會再針對這部分進行檢討，做更精進的規劃與管控，「也非常謝謝參賽者們的批評與指教，主辦單位聯合數位文創會再更用心處理與調整，謝謝。」

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