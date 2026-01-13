假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

▲台東警銀壽險聯防阻斷解除保單詐騙手法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為表揚金融及保險機構第一線人員積極攔阻詐騙、守護民眾財產安全，台東警分局分局長日前前往轄內多家銀行及保險公司頒發感謝狀，肯定行員與保險專員於臨櫃第一時間發揮高度警覺，即時通報警方並耐心關懷勸說，成功攔阻多起詐騙案件，避免民眾蒙受鉅額財產損失。

警方指出，詐騙手法持續翻新，除常見的銀行臨櫃提領、匯款外，詐騙集團近來更將目標轉向保險保單借款或解約金，企圖規避查核機制。近期接獲台灣銀行台東分行、國泰世華人壽台東分公司、中國信託銀行台東分行及富邦人壽台東業務櫃檯等單位通報，行員與專員於辦理臨櫃提領、解約或匯款業務時，發現民眾神情緊張、資金用途說詞反覆，且提領理由與實際金流顯有不符，隨即主動關懷並通報警方到場協助。

經了解，其中有民眾誤信網路交友對象，以情感關係為由要求金錢協助，準備一次提領帳戶內大額存款；另有民眾遭假投資話術誘騙，擬解除保險並提領現金交付所謂投資款項。警方會同行員及保險專員耐心說明常見詐騙手法，包括假交友、假投資，以及要求解除保險後交付款項等詐術，民眾始恍然大悟，當場打消提領或匯款念頭。

統計上述案件，警政單位與金融、保險機構公私協力，成功攔阻詐騙金額合計新台幣500餘萬元，有效守住民眾多年積蓄。分局長於頒發感謝狀時特別感謝第一線人員的專業判斷與高度警覺，並強調「多一句關心、多一次通報，就可能挽救一個家庭」。

警方也呼籲，近年詐欺集團常利用網路交友、假投資等手法，要求被害人限時處理、不得告知他人，並指示臨櫃提領、匯款或解除保險後交付款項。民眾如遇上述情形，務必提高警覺，可立即撥打165反詐騙專線，或向就近派出所諮詢，共同防堵詐騙，守護自身財產安全。