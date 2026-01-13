伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

▲ 伊朗人民11日為喪命的安全部隊成員及平民送葬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗各地連日爆發反政府示威，官員透露已有約2000人喪命。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在訪問印度期間對此直言，伊朗政權已走到末路，距離垮台只剩「最後幾天或幾周」，強調「如果一個政權只能依靠暴力手段維持，那它實際上已經完蛋了。」

根據《路透》，一名伊朗官員13日透露，抗議活動中約有2000人喪生，並將平民與安全部隊死亡歸咎於「恐怖分子」。總部設於美國的人權活動家新聞社（HRANA）則統計指出，2周來已有逾1萬700人因參與抗議被拘留，至少512名示威者及134名安全部隊成員喪生。

德黑蘭當局血腥鎮壓引發國際社會譴責，綜合《法新社》等外媒，梅爾茨13日在印度南部城市班加羅爾向媒體表示，「我認為我們正見證這個政權的最後階段和關鍵時期」，並稱伊朗領導階層缺乏民選基礎，「沒有任何正當性」，如今人民正起身反抗。

這波全國性示威浪潮最初源於對經濟不滿，如今已發展成1979年伊斯蘭革命推翻國王統治以來，對神權體制最嚴峻的挑戰之一。梅爾茨說道，「我希望能找到和平解決衝突的方法」，柏林當局也正與美國及其他歐洲國家政府保持聯繫，旨在確保伊朗「和平過渡至民主政府」。