「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

知名語言補習班「地球村美日語」老闆陳中義，欠沈姓女牙醫1500萬元，卻涉找幫派分子夏尉瀧、周文瀚叫小弟假冒病患，以洗牙太痛為由把沈女揍到破相、左眼複視無法行醫，台北地院今（13日）開庭，夏自稱和善，周自稱委婉「就像現在跟法官說話一樣」，陳否認找黑道喬債，沈女頻說「好恐怖」。

沈女今出庭作證，在隔離室避免和陳男等被告面對面，她還原事件來龍去脈，先是前年（2024年）底，朋友蔡女轉達陳中義想借3000萬元周轉、願開同額支票擔保，並提供不動產設定抵押，她和蔡女各借一半，同年12月31日辦理公證時，她首次見到陳，但錢借出去後，設定抵押一直沒成功。

沈女說陳男沒依約還錢，設定抵押又不斷推託，她把擔保的支票存進銀行也跳票，後來蔡女跟她說接到黑道來電、自稱受陳男委託要「協調」，接著她診所網頁出現大量瀏覽人次、有莫名追蹤者，她感覺自己好像被人盯著。

沈女表示，去年4月初，周文瀚突然站在門口說智齒痛，她診所一向採取預約制，當下仍幫周男檢查，周才表明代表地球村來談債務，此時有預約病人說診所樓下有一群很像黑道小弟的人，她心裡很毛、覺得很可怕，要周男有事就找律師或蔡女談，不要打擾看診的地方。

但周男撂話跟他談比較快，不然之後還會有人來、不知會是什麼人。沈女證稱當下猜想周男就是蔡女說的黑道，等周離開，她聯繫蔡女並報警，但同月底，周和夏尉瀧及1名男子，趁病患離開、門還沒關上之際，直接進入診所。

緊張報警還講錯地址

沈女在偵查中表示，蔡女說過要來「協調」的黑道可能是竹聯幫靜安會，周男第一次來診所後，她上網查過靜安會相關報導，知道夏男長相與外號「夏安」、是靜安會的人。

沈女今說，先前幫周男檢查時，量過身高180幾公分，夏男比周男更高壯兇惡，3人突然闖入，表明靜安會代表地球村來談，拿出一疊文件說是本票，問她要不要收，她不敢收，又怕挨打，當場報警，還因緊張慌亂講錯地址，等偵查隊抵達，夏男3人才離開。

然後就是去年5月19日事發當天上午，沈女說當天診所僱工洗冷氣機，取消所有約診，打手周子鈞自稱新客，直接來診所堅持洗牙，她詢問確認對方住家與上班地點都不在附近，也非熟客介紹，覺得奇怪，才開始洗牙，她就遭對方用拳頭狂揍頭臉。

沈女說當場被打趴在地，周子鈞拿起電腦螢幕繼續砸她，冷氣師傅試著攔阻、說要報警，她趁周子鈞停手空檔爬起來，不知被打了幾下、打到哪些地方，全身是血逃出門外，找鄰居求收容、幫報案，警方抵達替她叫救護車，她好像聽到周子鈞叫喊「要打死妳！」

語氣平靜但內容驚悚

沈女語氣平靜、內容驚悚，她的傷勢包括腦震盪，左眼眶底骨折、雙眼鈍挫傷、鼻骨粉碎性骨折，以及左上、正中與側門齒的牙冠斷裂，最嚴重的是左眼出現複視。

49歲的沈女說傷後無法看診，看東西會有2個影像、影響判讀，診所也停業至今，複視不能靠眼鏡矯正，最初醫師說2個月可能會好，但已半年多仍沒好轉，可能還要開刀，她很怕再也好不了。

深怕無法治癒複視不能行醫

周子鈞仍在押，今聽沈女作證，他左手撐著下巴、不時抖腿，庭訊中還舉手說要去上廁所，由法警戒護暫時離開，他的律師聲請勘驗沈女診所監視畫面，釐清留在現場的周子鈞是否符合自首條件。

夏男辯稱找不到蔡女，才去診所「拜訪沈醫師」，辯護律師強調夏男很和善，現場沒以組織名義脅迫沈女，希望傳喚沈女的眼科主治醫師作證，確認沈女左眼復原狀況，有無構成重傷害程度。

被告自稱和善委婉未恐嚇

周文瀚聲稱跟沈女談話口氣委婉、「就像現在跟法官說話一樣」，沈女自己心裡害怕，不是他有恐嚇，辯護律師主張沈女因蔡女的轉告，對周文瀚產生先入為主印象，但周並無恐嚇脅迫行為。

陳中義辯稱當初說好借2億元，只拿到3000萬元，不該要求他用高殘值的不動產設定抵押，他沒找黑道喬債、打人，他願努力處理債務。

陳男被起訴求刑4年6月

沈女吐槽陳男「總說要還錢，從去年1月1日講到去年底，都沒還」，她也不覺得夏、周和善，對方行為讓她頻呼「很恐怖」，沈女結束作證從隔離通道先離開，日後審理都交給委任律師代打，審判長諭知下月（2月）10日再開庭，傳訊蔡女作證，陳男開完庭見到媒體，躲進法院廁所約2小時不出來。

台北地檢署去年9月偵結本案，依《組織犯罪防制條例》、重傷害與詐欺等罪嫌起訴6人，陳中義被求刑4年6月，夏尉瀧被求刑7年6月，周子鈞被求刑7年。夏、周2人目前的羈押表定下月（2月）17日到期。