熊讚過四歲生日了！　東森得意狗「不倒不相識」來送禮

▲熊讚生日派對，得意狗來送禮。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市政府吉祥物熊讚廣受大人小孩喜愛歡迎，而可愛的熊讚今年要過4歲生日了！台北市觀傳局17日特地在市府一樓大廳舉辦「熊讚生日派對」，包括許多吉祥物好朋友都到場祝福熊讚生日快樂，不僅在現場一起享用蛋糕慶祝，更直接於大廳唱歌跳舞，現場氣氛熱鬧非凡。

其實深受大小朋有喜愛的熊讚生日為2015年8月19日，今年為熊讚的4歲生日，觀傳局17日特地提前選在假日於市府一樓大廳替熊讚舉行生日派對，也吸引了許多爸爸媽媽趁假日帶著孩子一同來參加，現場更有許多小朋友替熊讚寫下生日留言的祝福小卡，張貼在留言板區，都要祝福熊讚能夠在生日派對玩得開心。

▲熊讚生日派對。（圖／記者黃克翔攝）



在所有吉祥物好朋友輪流登場後，由台北市觀傳局長劉奕霆帶領熊讚壓軸登場，熊讚開心的與所有好朋友一起跳舞，還唱起生日快樂歌，畫面相當溫馨。隨後在所有人的見證下，熊讚端出三層高的蛋糕，要與所有好朋友及到場的小朋友一起分享。

此外，所有的吉祥物好朋友也分別替熊讚準備了生日禮物，一一上台要送給熊讚，而熊讚也很有禮貌的準備了回禮，要向所有好朋友答謝。其中，東森購物的吉祥物「得意狗」特別為熊讚獻上了「東森自然美」的防曬乳，希望熊讚擦了防曬乳後有機會從「黑熊」變成「白熊」，現場小朋友聽了也笑聲不斷。

▲熊讚生日派對，得意狗來送禮。（圖／記者黃克翔攝）



東森購物品牌公關處協理洪茂光表示，熊讚與得意狗事實上是「不倒不相識」的好朋友，主因在今年2月的台北燈節中，有一次東森得意狗不小心跌倒了，就是由熊讚在滂沱大雨中將得意狗扶起來，所以才說他們是「不倒不相識」的好朋友。

洪茂光說，熊讚是台灣的特有種台灣黑熊，但是因為現在空氣品質不好、環境污染嚴重，紫外線也很強，因此得意狗特別送了熊讚東森自然美的防曬乳，希望熊讚擦了防曬乳後有機會可以變成白熊！

▲熊讚生日派對，得意狗來送禮。（圖／記者黃克翔攝）



最後，東森得意狗也為熊讚準備了生日卡片，其中寫道：「最萌的熊讚：滂沱大雨，是你突然闖進了我的生命，謝謝你牽起了你我兄弟緣分，你也老大不小了，4歲生日快樂。祝你熊開心、熊勾錐、熊厲害，兄弟要一起走一輩子，在這為你送上不怕風吹日曬的小禮物，你的第一個願望留給我，期待看見你變成白熊的樣子」。

最後，熊讚也從摸彩箱中隨機抽中一把號碼牌，讓幸運的粉絲們可以單獨跟熊讚合照，並領取限量的生日蛋糕，所有大小朋友上前與熊讚拍照時，也不忘大聲的祝福「熊讚生日快樂」！

▼熊讚生日派對。（圖／記者黃克翔攝）

