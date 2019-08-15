Note 10系列預購開跑　4大網購獨家加碼送活動總整理

▲三星Galaxy Note 10系列預購今（8/15）起開跑，網購通路與官方同步展開。（圖／記者季相儒攝）

記者洪菱鞠／台北報導

三星最新旗艦手機Galaxy Note 10系列預購今（8/15）起開跑，網購通路方面，東森購物網、PChome24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心，皆與官方同步展開，開放預購時間為8/15～8/21，除了享原廠預購活動登錄送優惠方案，各平台還有獨家加碼送，預期將帶動買氣攀升。

此次Galaxy Note10系列，推出4G LTE、5G兩種版本的Note10及Note10 Plus，共4款機種，有別於過去僅出單一機種之外，另一大賣點是擁有遠端遙控功能S Pen，可望吸引不少商務人士、插畫家、喜歡隨時塗鴉或紀錄等消費者。

▲擁有遠端遙控功能S Pen仍是Galaxy Note 10系列最大賣點。

話題新機搶市，也讓三星指定合作的網路商城卯足全力搶客，東森購物網即日起開放預購，下單並完成登錄，除可獲贈藍牙耳機、無線充電座或快充旅充組、行動裝置保險為期一年等官方好禮，還能享購物網獨家最高回饋15%，包括購機登記送2,200元東森提貨券、刷卡滿額送2,600元東森提貨券；以購買原價31,900元Galaxy Note10為例，星展銀行信用卡付款且分12期以上，至活動頁登記後，將可獲得4,800元東森提貨券。

PChome24h購物則是推出獨家好康三連發，不只有原廠活動登錄禮，另有獨家享預購加碼贈送2,000 P幣超值回饋，前500名下單預購Galaxy Note 10或Note 10+，再享「三星急速配」提前到貨服務。而除了市售星環銀、星環白、星環黑等顏色，站上再推出 Note 10+ 512G星環藍、Note 10+ 256G星環藍兩款新機網路獨家色。

momo購物網主打預購登記將有機會獲得三星商城購物金2,000元、行動裝置保險、真無線藍牙耳機、無線充電座等好禮，再加碼祭出momo獨家預購豪禮雙重送，包含「登記抽」SAMSUNG 55型QLED量子電視、Sodastream氣泡水機，以及「10在豪禮包」mybook電子書免費讀（1個月，共4種）、原廠行動電源、防毒軟。

Yahoo奇摩購物中心的預購活動，下單後可至三星官網登錄拿預購禮，選購Note10+再享45W快充旅充組之外，網站再獨家加碼送1,000超贈點回饋、理膚寶水四件旅行限量組，使用無卡分期購買再送饗食天堂禮券，最高可享價值16,277元回饋。