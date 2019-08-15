　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Note 10系列預購開跑　4大網購獨家加碼送活動總整理

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼三星Note 10記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲三星Galaxy Note 10系列預購今（8/15）起開跑，網購通路與官方同步展開。（圖／記者季相儒攝）

記者洪菱鞠／台北報導

三星最新旗艦手機Galaxy Note 10系列預購今（8/15）起開跑，網購通路方面，東森購物網、PChome24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心，皆與官方同步展開，開放預購時間為8/15～8/21，除了享原廠預購活動登錄送優惠方案，各平台還有獨家加碼送，預期將帶動買氣攀升。

此次Galaxy Note10系列，推出4G LTE、5G兩種版本的Note10及Note10 Plus，共4款機種，有別於過去僅出單一機種之外，另一大賣點是擁有遠端遙控功能S Pen，可望吸引不少商務人士、插畫家、喜歡隨時塗鴉或紀錄等消費者。

▲▼三星Note 10記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲擁有遠端遙控功能S Pen仍是Galaxy Note 10系列最大賣點。

話題新機搶市，也讓三星指定合作的網路商城卯足全力搶客，東森購物網即日起開放預購，下單並完成登錄，除可獲贈藍牙耳機、無線充電座或快充旅充組、行動裝置保險為期一年等官方好禮，還能享購物網獨家最高回饋15%，包括購機登記送2,200元東森提貨券、刷卡滿額送2,600元東森提貨券；以購買原價31,900元Galaxy Note10為例，星展銀行信用卡付款且分12期以上，至活動頁登記後，將可獲得4,800元東森提貨券。

PChome24h購物則是推出獨家好康三連發，不只有原廠活動登錄禮，另有獨家享預購加碼贈送2,000 P幣超值回饋，前500名下單預購Galaxy Note 10或Note 10+，再享「三星急速配」提前到貨服務。而除了市售星環銀、星環白、星環黑等顏色，站上再推出 Note 10+ 512G星環藍、Note 10+ 256G星環藍兩款新機網路獨家色。

momo購物網主打預購登記將有機會獲得三星商城購物金2,000元、行動裝置保險、真無線藍牙耳機、無線充電座等好禮，再加碼祭出momo獨家預購豪禮雙重送，包含「登記抽」SAMSUNG 55型QLED量子電視、Sodastream氣泡水機，以及「10在豪禮包」mybook電子書免費讀（1個月，共4種）、原廠行動電源、防毒軟。

Yahoo奇摩購物中心的預購活動，下單後可至三星官網登錄拿預購禮，選購Note10+再享45W快充旅充組之外，網站再獨家加碼送1,000超贈點回饋、理膚寶水四件旅行限量組，使用無卡分期購買再送饗食天堂禮券，最高可享價值16,277元回饋。

ET快訊
梁靜茹6月陪老公露營全家同框！爆婚變「外在不是你們看到的樣子
這病害他小腿「破300個洞」！睡覺要拿水桶接　嘆：比罹癌還慘
梁靜茹婚變內幕！爆曾抓包老公Tony「劈腿女網紅」

關鍵字：Note 10,Note 10+,三星,Samsung,東森購物,網購,電商

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Note 10預購明開跑　電信商資費優惠報給你知

高通5G晶片加持三星旗艦機　主打聲波屏下指紋辨識

Note 10系列預購開跑　4大網購獨家加碼送活動總整理

超商連刈包都要賣！台灣人最愛TOP3包子口味出爐　小7年熱銷700萬顆

用過就知道它的好！日本藥妝店必買的4隻隱藏版多功能精華神物

中元、中秋大採購　JASONS超市這樣Pay現賺12%回饋！各國美食一網打盡

H＆M x 任天堂、JW Anderson x UNIQLO滿足你對於跨界聯名的大確幸

【廣編】統一陽光100%黑豆漿　保養級新品重磅出擊

C羅坐鎮9.9超級購物節　網購開直播見面會與粉絲互動

WE BISTRO再推「3款超時空特調＋4款復古禮盒」嗨翻酒友、收藏家

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

Note 10系列預購開跑　4大網購獨家加碼送活動總整理

超商連刈包都要賣！台灣人最愛TOP3包子口味出爐　小7年熱銷700萬顆

用過就知道它的好！日本藥妝店必買的4隻隱藏版多功能精華神物

中元、中秋大採購　JASONS超市這樣Pay現賺12%回饋！各國美食一網打盡

H＆M x 任天堂、JW Anderson x UNIQLO滿足你對於跨界聯名的大確幸

【廣編】統一陽光100%黑豆漿　保養級新品重磅出擊

C羅坐鎮9.9超級購物節　網購開直播見面會與粉絲互動

WE BISTRO再推「3款超時空特調＋4款復古禮盒」嗨翻酒友、收藏家

限量10萬支！「阿華田甜筒」經典重現童年麥芽香　萊爾富獨賣2件79元

東森自然美推全新最強保濕神器　購物台首賣獨家組合

境外資金匯回專法今上路！　25%資金可投資18項金融商品

「台中市長公文如山、台南市長凌晨上工」　阮昭雄虧韓：粉身碎骨睡到中午

全台最強！這群人破「300萬訂閱」　董仔宣布：開個人頻道

與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

人們連和同類都懶得交流　高傲貓：我來這裡是為收養妳～喵

跟隨百貨施工暫停營業　餃子的王將高雄漢神成功店11/2重新開幕

台大女星放棄留學出道遭家人反對　多年後回老家...一箱物品逼哭她！

片寄涼太《乘浪之約》配音調情羞笑場！親口公開理想型

焦糖陳嘉行「以為兒童台好賺」　轉戰餐飲4年：人生終於有存款

江子翠圖書館推另類「閱讀大普渡」　借書換供品認識中元文化

消費熱門新聞

限量10萬支！「阿華田甜筒」經..

開車族省油三招　省出百萬年薪

限量10000個！「迷你乖乖」..

超商最強國民飲料！小7「黑白雙..

肉排增加10%！漢堡王「經典華..

子閎、溫妮穿搭小心機這雙超生火

濃郁大人味！「抹茶奶霜星冰樂」..

掰了超商塑膠吸管！小7、全家不..

清明祭祖拜三牲　豬、雞、魚怎麼..

中元普渡拜泡麵　台酒3款口味最..

台中購物節最後一週入厝千萬豪宅

北車周邊女性限定青旅　房客讚：..

超商連刈包都要賣！台灣人最愛T..

限量10萬支！「綠豆椪」竟然變..

更多熱門

相關新聞

亞馬遜推出全新庫存回收計劃

亞馬遜日前公佈一項新計劃，該計劃將向第三方Marketplace賣家，捐贈未銷售或不需要的產品，並將它們送到慈善機構，而不是丟到垃圾場。

三星遊戲串流新功能PlayGalaxy Link　9月上旬推出

Galaxy Note 10系列預購超夯

Note 10預購明開跑　電信商資費優惠報給你知

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

丁小芹弟高粱喝一半身亡　媽媽做CPR救不回

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面