中元普渡拜泡麵　台酒3款口味夯到狂攻人氣榜TOP 1～3

▲東森購物觀察，今年民眾準備中元普渡供品，台酒的泡麵最受歡迎。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡即將到來，民眾忙著採買拜拜供品，不只量販賣場人潮滿滿，電商平台也飆出一波買氣，除一般零食、飲料熱銷，祭祀桌上必備的「泡麵」銷售在網購成長突破1.5倍，而在競爭激烈的泡麵市場上，大家最愛拜的果然還是「台味泡麵」，台酒出的3款泡麵更是霸氣一次攻佔人氣榜前3名。

普渡祭祀常見拜泡麵，方便又簡單，有的人更是乾脆買整箱來拜，東森購物觀察今年中元節的泡麵10大熱銷排行榜，第1～3名都被台酒包辦了，由台酒花雕雞麵拿下冠軍，其次則是台酒紅標米酒麻油雞、台酒花雕酸菜牛肉麵。

東森購物表示，台酒花雕雞麵口味獨特，不只國內消費者喜歡，不少外國網紅在網路上推薦後，好評口碑也深受許多外國觀光客青睞，而去年網站開始與台酒正式合作，提供7種口味多元選擇，並以箱購方式銷售，受到會員們喜愛，再加上今年颱風和中元節檔期帶動熱銷成長，擠下去年排行第1的曾拌麵。台酒泡麵之外，第4名為老媽拌麵，第5、6名則分別是日韓品牌的日清食品海鮮杯麵和農心辛和菇味杯麵，而觀察整體泡麵業績已較去年成長2成。

momo購物網同樣也公布了一份泡麵人氣榜，榜單前5名被「台味泡麵」攻下，由統一麵肉燥風味麵拔得頭籌，熱銷逾萬包奪冠；緊追在後的味丹味味A排骨雞湯麵特規箱購組，也繳出破千箱銷售表現，拿下第2名；維力炸醬麵則是挾廣大粉絲群與買氣躍升至第3名。第4、5名由曾掀起民眾囤貨潮的台酒花雕雞碗麵、清爽風味獨樹一格的來一客鮮蝦魚板麵獲得。

▲統一麵肉燥風味麵、味丹味味A排骨雞湯麵特規箱購組，分佔momo購物網的泡麵人氣榜第1、2名。（圖／momo購物網提供）

此外，乾拌麵風潮也席捲至中元普度祭祀桌上，momo購物網觀察，「名人加持」、「麻辣」與「聯名」為乾拌麵熱銷關鍵，像是型男大主廚詹姆士研發的詹麵，一口氣推出激麻、川麻、辣沾麵3種口味，新品上市隨即熱銷3000包；賈以食日燒椒麵、曾拌麵香蔥椒麻與麻油椒香麵也深受消費者青睞。老媽拌麵則攜手米其林指標餐廳藍象聯名推出泰式系列、老牌火鍋店太和殿推出椒香麻醬新口味，搶搭此波中元檔期食品商機。