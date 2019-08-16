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網購3C折扣戰開打　學生族免2萬入手超值開學筆電

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網購搶攻開學季3C早鳥商機（圖／東森購物網提供）

▲再過半個月就要開學了，網購業者提前開打3C折扣戰，推出超值筆電下殺，像是花不到4萬元就能購入ASUS ROG Strix G 電競筆電。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新鮮人初入職場，以及接下來學生即將開學，預計屆時將帶動一波採購筆電、手機等高峰，網購提前搶攻開學季3C早鳥商機，針對輕薄、效能、電競等不同筆電機種釋出超值下殺，Acer Aspire E獨顯筆電免2萬元入手、msi電競液晶螢幕買再送原廠龍魂電競椅，有購機或換機需求的人，可把握這波檔期。

考量到學生預算，東森購物網祭出多款高人氣3C商品下殺優惠，其中幾款推薦超值開學機種，Acer Aspire E獨顯筆電搭載Intel i5處理器，大容量、快速SSD雙碟及MX130獨顯，不到2萬元；ASUS ROG Strix G電競筆電，搭載全新9代i5-9300H 處理器、GTX 1050 獨顯4G效能，免4萬元就能入手ROG信仰之眼；msi Optix 34型VA曲面144Hz更新率HDR400電競液晶螢幕，新機上市，至8/31前買再送原廠龍魂電競椅。

網購搶攻開學季3C早鳥商機（圖／東森購物網提供）

▲Acer Aspire E 獨顯效能筆電，開學季下殺免2萬。（圖／東森購物網提供）

網購搶攻開學季3C早鳥商機（圖／東森購物網提供）

▲8/16～9/2主打「開學世紀之戰」。（圖／東森購物網提供）

東森購物網自即日起至9/2再推出「開學世紀之戰」，活動期間購買Acer筆電及桌機，消費滿萬元並完成登記，即可獲得預計於今年秋天推出的《Microsoft微軟世紀帝國2：決定版》遊戲序號乙組。接下來也將陸續上檔一系列3C促銷，包括買微星筆電登記就送1000現金劵、買微星LCD螢幕滿4,000元送200現金劵、ACER滿2萬登記送雷蛇滑鼠再抽Switch Lite、ASUS指定品項登記送雷蛇滑鼠再抽GoPro等，一波波活動推升買氣。

►►►「超值好康買一送三」http://bit.ly/31uIOqu

momo購物網攜手ASUS、acer、MSI、Apple、SONY、Canon等品牌大廠，推出「資訊盛典」活動，針對「輕薄美機」、「效能神機」與「強悍電競」3大類型筆電祭出75折優惠，推薦網站限定玫瑰金ASUS S330FN輕薄筆電，4邊窄邊框設計、89%超高螢幕占比，13吋、1.2公斤，特價27,900元；獨家璀璨粉Lenovo IdeaPad S340 14吋筆電，規格完整有快速256G SSD，輕鬆完成多工作業處理，特價22,990元；GIGABYTE Sabre 17-G8 17吋電競筆電，搭載i7-8750H六核心處理器，不論是3A級遊戲或4K影片創作等大作都能駕馭，限時再送雷蛇電競鼠與全區大鼠墊，特價27,888元。

網購搶攻開學季3C早鳥商機（圖／momo購物網提供）

▲Lenovo IdeaPad S340 14吋筆電，璀璨粉色特價22,990元。（圖／momo購物網提供）

網購搶攻開學季3C早鳥商機（圖／momo購物網提供）

▲ASUS S330FN輕薄筆電，玫瑰金特價27,900元。（圖／momo購物網提供）

針對線上資訊展，momo購物網即日起至8/31祭出滿額贈活動，購買指定商品累積金額滿100,000元，即可參與登記抽LG 65型4K螢幕；滿35,000元登記抽夜店風喇叭；滿30,000元登記抽蘑菇充電版。為助攻3C買氣持續延燒，8/19～8/25將主打手機8折起活動，指定機種大方贈無線充電盤；8/26～8/31多款相機優惠9折起，指定商品下單再送雙肩相機包或夏日必備捕蚊拍。

►►►夜深了...千萬別讓腦公看到 http://bit.ly/31uIOqu

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關鍵字：3C,開學,筆電,東森購物,momo,網購

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