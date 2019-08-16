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交往3年！男友生日禮物送「打一針」　她超感動...網推爆：可以嫁了

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情侶,交往,撒嬌,害羞,正妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一份特別的生日禮物，讓女孩認定這個男人不一樣。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃君瀚／綜合報導

男女朋友交往，每年總有許多個紀念日值得慶祝。最近就有個男網友送上一份超特別的生日禮物，不是名牌保養品、奢華大餐或華美的鞋子，而是實用度百分百的「HPV疫苗針劑」，背後原因一說出口，馬上讓女友感動到無以復加！

女網友15日在Dcard貼文，提到大學畢業之後陸續交往過幾任的男朋友，每次進行魚水之歡時都會堅持要使用保險套，但心中仍有著一絲絲不安的念頭，原因正是出在身邊得到性病的幾位朋友身上。

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「身邊就有一、兩個女生朋友真的發生菜花，原因幾乎都不可考。」她說，雖然姊妹們經過一連串崩潰的治療之後順利穩定了下來，但只要一聽到那段期間的經歷就讓人覺得害怕，女孩們也都很後悔當初沒有好好保護自己。

女網友表示，和現任男友交往邁入第3年，今年收到的生日禮物居然是「打疫苗」，因為比起化妝品、鞋子一類的禮物，「更希望我健健康康要和我過一輩子」。她坦言，聽到這句務實的告白當下真的超感動，直覺「就是這個人了」，「遇到一個比我爸還疼我的男人」！

蔬菜,菜花,青花菜,花椰菜（圖／記者周宸亘攝）

▲女網友身邊友人曾得過菜花。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

後來經過一陣討論，她和男友決定2人一起施打疫苗，「原本以為男友會抗拒覺得男生不用，後來貼給他幾個影片跟文章就被我說服了哈哈哈！」目前預計女生打九價、男生打四價，細節則會再找專業的醫師討論，「最後祝各位女孩都能健康平安幸福，還沒打的快去打！」

文章貼上網，一眾姊妹推爆狂讚，「天啊九價不便宜欸，你男友好貼心，很為你身體著想」、「好感人！但我上輩子的情人已經出錢讓我去打了」、「祝你們繼續性福下去」、「HPV真的是男女都該打，是雙重保障」、「非常需要，現在國中生都開始施打，我們沒有的人建議也要自費施打」、「這個禮物很有意義」。

衛生福利部國民健康署「HPV專欄」中提到，人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV，男性也會經由性行為感染HPV而且相當普遍，而女性一生中約有5至7成的機會感染到HPV，女性開始有性行為後，感染HPV的機會將大幅增加。

文章指出，HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效，但有性行為經驗者仍可接種，世界衛生組織建議針對9-14歲女性接種HPV疫苗較具效益。值得注意的是，接種疫苗只能預防部份型別的HPV病毒感染，視疫苗種類可預防約60至70%的子宮頸癌發生風險；即使接種疫苗，仍一定要做定期接受子宮頸抹片檢查，同時應有安全性行為、戴保險套。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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關鍵字：Dcard,子宮頸癌,性病,菜花,男女,安全性行為

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