想睡覺被吵！萌娃氣炸奶音狂譙「XXX」　握拳甩門...父母房外嚇傻：那欸價派

記者陳韻如／綜合報導

很多人想睡覺時脾氣都會相當暴躁，就連還在牙牙學語的嬰兒也不例外。一名網友就在臉書PO出一段影片，畫面中因為他敲了房間門，而房裡想睡覺兒子竟爆氣狂譙，甚至還怒甩門，讓在門外的原PO跟老婆又好氣又好笑的頻頻對兒子道歉，「拍謝啦！不好意思打擾了」。

▲原PO敲門吵到房內想睡覺的兒子東東，讓他氣得用奶音狂飆罵。（圖／東東來了粉絲團授權使用）

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原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出這段影片寫道，「千萬不要惹怒想睡覺的幼兒，我們差點睡門口」。透過影片可以看到，原PO一開始先敲了房門，但沒想到卻因此惹怒房內想睡覺的兒子「東東」。

▲東東氣得在門口握拳飆罵，模樣相當可愛。（圖／東東來了粉絲團授權使用）

只見東東打開門後擋在門口氣得用奶音狂譙，激動之處還握拳飆高音量痛罵，在一陣「噠噠噠噠」後，還怒甩門將原PO及老婆關在門外，原PO老婆被嚇得直呼「好可怕」。然而，東東關上門後，似乎還是怒氣未消，再度打開門一陣碎唸，隨後再次甩門結束這段影片。

▲東東飆罵完後，怒甩門將父母關在門外。（圖／東東來了粉絲團授權使用）

影片的最後還可以聽見原PO又好氣又好笑的直呼「怎麼那麼兇啊」，而不少網友看到東東可愛的模樣，紛紛被萌翻，留言「東東：麥來岔啦~（好社會性喔）」、「東哥真的很氣，還出來罵兩次～」、「笑死，關門前還打開一點碎念」。

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