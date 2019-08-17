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桃園待10年！北漂哥想盡孝「回鄉半年後悔了」　月收砍8千...同樣是外商差很大

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▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原以為可以住家裡，結果被迫到外買房。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友過去10年北漂到桃園工作，也有了妻小，眼看父母親年歲漸大，孝順的他毅然決然回到家鄉工作，沒想到同樣是外商公司，待遇和工作氛圍卻差很大，而且和爸媽也總是吵架，讓他十分後悔，「早知道，就別回來了」。

男網友在「mobile01」娓娓道來，過去一直在桃園上班的他，在那自組了家庭，原以為退休後才會回到高雄，不過今年初他剛好碰上一個機會，於是決定暫時跟愛妻分隔兩地，然後回家鄉打拚。

請繼續往下閱讀...

他感嘆，「10年來，每次回家看到父母親越來越老邁，很怕有一天，他們就突然離開，加上受不了北部的濕冷，一直想回來工作。離開前份工作時，心裡對新工作還很期待，但才短短半年，我就後悔了。」

▲創業。（圖／pixabay）

▲明明也是外商公司，卻非常壓榨員工。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

起初，原po以為可以住家裡，不需要煩惱買房，結果種種因素，他還是得在外買房住，稍微慶幸的是，房子總價跟北部差不多，但有機會買透天厝；最諷刺的是，以為返鄉能孝順父母，結果卻總是吵架，相看兩相厭。

至於工作部分，現職和前公司都是外商，但現在的福利少一些就算了，連風氣都不太好，「工作跟心態都跟台商差不多，員工就是奴才，至少所處的部門是這樣，不像前公司真的把每個人都當資產」。

如今，男網友不僅月收少8000塊，一切也都不如預期的美好，「以為能享受好天氣，以為能跟父母相處，生個孫子讓他們開心......。早知道，就別回來了，只是，不回來...我怎麼會知道」。

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關鍵字：回鄉,北漂,工作,外商,慣老闆,父母,買房,mobile01

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