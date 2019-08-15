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超商跑腿買沙拉！她扛一盒回家「媽媽傻眼了」　網吵翻...嘉義人：那叫白醋

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▲▼ 涼拌筍子加美乃滋 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲媽媽廚房做菜，要女兒幫忙買「沙拉」回家，結果代溝超深！示意圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

提到「沙拉」2字，你腦海中浮現的畫面會是什麼，是生菜還是醬汁呢？就有網友發文，分享一次和媽媽一起做飯的經驗，過程中被要求跑腿到巷口超商買「沙拉」，結果意外引發一場世代和地區間趣味的名詞戰爭！

女網友14日中午在Dcard貼文，表示最近放假在家，偶爾傍晚媽媽下班回來，就陪著一起煮飯，「但我根本不懂，只是幫忙遞遞東西洗洗菜之類的。」一天，她一樣準時到廚房協助準備工作，媽媽突然開口，要她出門去巷口超商「買個沙拉回來配」。

請繼續往下閱讀...

聽到母親招喚時，她心裡想著，「今天吃這麼西式喔，還要沙拉？」不過沒再推敲下去，就速速出門採買，很快扛了一大盒拿進廚房，準備洗手做別的。結果媽媽傻眼了，「你買這幹嘛？不是有煮飯嗎？」於是2人開啟了雞同鴨講般的代溝對話：

▲▼好市多凱薩沙拉醬料（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲多數年輕人心中的「沙拉」。示意圖（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友：你不是叫我買沙拉？
媽媽：我要你買的是擠在竹筍上的那種沙拉。
女網友：那是美乃滋......
媽媽：就跟你說是沙拉聽不懂捏！
女網友：是美乃滋......
媽媽：那叫沙拉！

2人爭執不下，媽媽似乎懶得繼續爭辯，就丟下手中菜餚衝了出門。10分鐘後，媽媽把一條名為「桂冠沙拉」的產品丟到流理台，她看了一眼真是嚇壞了，「靠x喔！還真的叫沙拉...... 為什麼不是叫美乃滋啊？你各位真的都叫他沙拉嗎？」

文章貼上網，意外引起2派人馬爭論，一派支持這是美乃滋，「我們家是會說美乃滋啦」、「沙拉已經是一道菜的名詞了吧」、「我們家會說美乃滋或沙拉醬」、「單叫沙拉是一堆生菜的那種啊」。

超商跑腿買沙拉！她扛一盒回家「媽媽傻眼了」（圖／翻攝Dcard）

▲有網友PO出照片，果真名叫「沙拉」。（圖／翻攝Dcard）

另一派人則認為，從古早時代就知道沙拉才是本名，「我們家都說沙拉」、「我也叫他沙拉，從小都叫他沙拉」、「我們家同（統）一叫沙拉欸！美乃滋這個名稱太西式了哈哈哈」、「這個叫沙拉，美乃滋是另一種吃起來會酸的啊」、「沙拉啊，你怎麼會跟你家人叫法不一樣？」

此外，還有嘉義網友參一腳，提出了與眾不同的名稱，「嘉義都叫白醋」、「白醋+1，嘉義人簽到」、「我們都說白醋」、「雲林白醋加一」。

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關鍵字：Dcard,沙拉,美乃滋,白醋

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