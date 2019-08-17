衛生習慣揭密…45%美國人2天不換內褲　至少殘留1萬隻細菌

▲有45％的人曾經同件內褲穿2天以上。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合報導

每天換洗內褲是再理所當然不過的事，但根據美國最新一項調查，竟然有45％的美國民眾連續兩天，甚至是超過兩天都穿著同一件內褲，甚至有13%的民眾穿了超過一周，在這之中男生的人數又是女生的2.5倍，看來「每天都要換內褲」的基本概念，已經被狠狠打破了。

男性服裝品牌Tommy John針對2000名美國民眾進行調查，內容包含內褲的穿著時間，還有保存時間等問題。該公司表示，每個人私底下的衛生習慣從未被拿出來公開討論，所以我們決定做這項調查，把大家的髒衣服拿出來曬一曬。沒想到調查結果出乎意料，有45%的民眾坦承，他們曾經連續兩天以上穿著同一件內褲，甚至有13%的人曾經連續穿超過一周。

▲內褲清洗後細菌含量還是高得嚇人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



「每天都要換洗內褲的傳統觀念正在被挑戰」調查報告指出，那持續一周沒換內褲的13%裡，男性的數量是女性的2.5倍。但是另一個「內衣褲的換新程度」又呈現男女各半的結果。數據顯示，有46%的人內褲已經超過一年沒有換新，38%的人呀跟想不起來自己的內褲已經穿了多久。

研究指出，基本上每件內褲半年就得換新，因為即使是洗乾淨的內褲，都還會有至少1萬個細菌殘留，「隨著時間推移，內衣褲會聚集各種有問題的微生物和真菌，增加病菌感染的機會。」只有16%的受訪者指出，他們最舊的內褲穿不到一年，且每個人至少擁有14件內褲替換，避免每天都要洗內褲。