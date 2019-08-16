想替美國買下「世界最大格陵蘭島」　川普徵詢白宮顧問…多次提起

▲格陵蘭島氣候寒冷。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《華爾街日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）似乎很有興趣從丹麥買下格陵蘭島（Greenland），據悉他還要求助手去探究可能性，甚至徵詢白宮顧問的意見。川普預計下個月正式訪問丹麥，不過格陵蘭島沒有在行程中。

格陵蘭島是世界最大島，80％面積被冰雪覆蓋，雖然經過公投後，可以說是內政獨立運行的自治區，然而財政、國防、外交等相關事務仍由丹麥代理。《華爾街日報》指出，川普在去年一場晚宴表示，他聽說丹麥在替格陵蘭島尋求財務支持，有人建議他美國或許可以買下，他便詢問周遭的人士，「你們覺得如何？」

《衛報》報導，對於這個問題，丹麥似乎不太清楚，丹麥駐華盛頓大使未立即回應此事。而儘管買下格陵蘭島的想法看似只是玩笑，卻並不是沒有一絲可能，回到1946年，時任美國總統杜魯門（Harry Truman）試圖以1億美元購買格陵蘭島，但遭到拒絕。

早在1917年，還有一個更成功的例子，當時美國購買丹屬西印度群島，後來成為美屬維京群島。據了解，美國軍方已在格陵蘭島西北部建立一個大型空軍基地，含有600名人員，在全球雷達系統中扮演重要角色。

川普一名盟友15日告訴《美聯社》，總統確實討論過替美國購買格陵蘭島，不過沒有很認真。另一名共和黨國會助手表示，川普曾在談話中提起買下格陵蘭島，但大家並未嚴肅看待。