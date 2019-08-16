上次收支平衡也是民進黨執政　蘇貞昌：去年賸餘達1109億

記者蔣婕妤／台北報導

行政院15日拍板109年度中央政府總預算案，根據主計總處資料，歲入歲出皆突破新台幣2.1兆元，並無歲差，預計8月底前送進立法院。總統蔡英文日前提到，今年在編列預算時，是22年來首次平衡預算，歲入、歲出平衡，「是有史以來最遵守財政紀律的政府」。行政院長蘇貞昌16日受訪時指出，上一次收支平衡已經是前一次民進黨執政時期，而去年度賸餘達到1109億元。

主計總處指出，109年度中央政府總預算歲入編列為2兆1022億元，相較今年度增加5.5％；歲出部分則是編列2兆1022億元，較今年度增加5.2％。歲入成長率高於歲出，同時歲入歲出「無差短」。根據資料，近14年來，馬政府執政時期皆為差短沒有賸餘，差短更在民國101年達到2041億元。

蘇貞昌16日上午出席政院親子日前受訪時提到，蔡總統非常重視財政紀律，經過國人努力，明年度預算是22年來首次達到收支平行，這是非常不簡單的事情，而且也看到蔡政府這幾年來的努力，去年年度賸餘達到一千多億元，非常不簡單。

蘇貞昌進一步指出，上次有賸餘收支已經是2006年至2008年初，也就是上一次民進黨執政的時候，「我們看到國人的努力，讓明年預算不是赤字，蔡總統要求堅守財政紀錄，各部會努力非常辛苦，我們一定努力福國利民，讓國家更好人民更幸福」。

▼蘇貞昌、陳其邁出席行政院108年親子活動。（圖／記者李毓康攝）





▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）