14年前政治獻金破億！游淑慧爆：羅文嘉狠甩當時對手周錫瑋

▲羅文嘉。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜去年九合一大選的競選經費備受矚目，「政治獻金公開查閱平台」14日上線後，遭爆宣傳支出有7筆經費給了「旭創意」公司，且帳目數字也另有疑點。而國民黨台北市議員游淑慧則爆料，14年前，現任民進黨秘書長羅文嘉在地方選舉的政治獻金就已經破億了，幾乎狠甩當時的對手前台北縣長的周錫瑋「一倍」。

民進黨立委段宜康日前表示，根據韓國瑜申報的支出，給旭創意的這7筆費用，數字相加起來正好是2千萬元整。他懷疑，「會不會很像先決定了總數，再來湊這個帳？是減法，不是加法吧？」韓國瑜競選辦公室回應，「任何品項的任何支出都如實依法申報，也都有合理的名目支出」。

國民黨台北市議員游淑慧16日在臉書表示，她一位政壇前輩聊天，前輩說最近大家一直吵政治獻金，聽到破億好像很多，但其實14年前就有一位募款王，在地方首長選舉的政治獻金捐款就已經破億了。

「是誰那麼厲害呢？」游淑慧宣布答案是，「現在民進黨秘書長羅文嘉」。她說，14年前的一億，跟今天的一億，價值可是大不同，若以台北市50坪的房屋來看，14年前的一億，可能能買到4棟；而現在的一億，大概只能買到2.5棟。

游淑慧指出，2005年在民進黨陳水扁的執政下 ，第15屆台北縣長的選舉中，羅文嘉的政治獻金收入幾乎狠甩對手周錫瑋「一倍」，而從這位民進黨秘書長羅文嘉的案例中，除了有看的到的破億「政治獻金」外，是不是還有「看不到的執政獻金」？她預告，晚一點，有時間再來聊聊。

▲▼游淑慧爆羅文嘉過去在地方首長選舉的政治獻金捐款破億。（圖／翻攝自游淑慧臉書）