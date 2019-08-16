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議長選舉跑票沒挺賴清德遭開除　曾王雅雲黨籍官司勝訴

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▲因涉台南議長選舉跑票案遭開除黨籍的台南市議員曾王雅雲，公開為自己辯護。（圖／記者林悅攝）

 ▲曾王雅雲當時遭開除黨籍，開記者會為自己辯護。（圖／記者林悅攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台南市長賴清德在4年半前的九合一大選勝選，原本想結合當時占有多數席次的民進黨議長候選人賴美惠，完全執政，不料有5名民進黨籍市議員跑票。民進黨中央事後開除5人黨籍，其中蔡秋蘭起訴請求確認黨籍存在，一二審均敗訴，但上訴最高法院後，卻罕見的逆轉改判曾王雅雲勝訴確定，黨籍存在。

2014年的九合一大選後，民進黨取得台南市議員過半席次，再加上成功連任市長賴清德的高人氣，與議長賴美惠尋求連任，本以為穩操勝券，民進黨議會黨團也做出決議，要求所有議員投票時全都亮票，但最後還是5人跑票，結果代表國民黨的李全教竟以29票對26票取得議長寶座。

民進黨中央事後下重手，中評會對違紀跑票的台南市議員陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5人開除黨籍，當時的黨主席蔡英文甚至表示，這些黨員屈從利益、背棄理想，無法原諒，若未來司法判決確認收賄，將永遠不得再入黨。

其中曾王雅雲提出確認黨籍存在之訴，一二審均判決曾王雅雲敗訴，案經上訴第三審，最高法院16日罕見地做出逆轉自為判決，改判曾王雅雲勝訴確定。最高法院指出，本案不適用2017年公布施行的《政黨法》，應依當時法律《人民團體法》及《民法》相關規定審理。而依照相關法規，開除黨員必須經黨員大會或黨員代表大會實際決議，不得授權其他單位以間接方式行使。民進黨這次以中評會決議的方式開除黨籍，所以程序違法，曾王雅雲的黨籍身分仍存在。由於本案事實明確僅為適用法律有疑問，最高法院因此不再廢棄發回，自為改判曾王雅雲勝訴，民進黨黨籍身分仍存在。

當時遭開除黨籍的5人，在本次九合一大選中，僅有蔡秋蘭以無黨籍身分連任成功，曾王雅雲也不幸落選。而蔡秋蘭先前也提出確認黨籍存在之訴，一審駁回、但二審逆轉改判蔡秋蘭勝訴。

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