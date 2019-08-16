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網友罵女記者「陳00　垃圾民進黨打手」　檢不起訴：中間有空格

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▲▼ 鍵盤酸民，鍵盤魔人，網友，酸民。（示意圖／Photographer:Andri／取自免費圖庫stocksnap）

▲陳姓女記者認為遭網友辱罵垃圾，提告公然侮辱，但檢察官處分不起訴。（示意圖與本案無關／Photographer:Andri／取自免費圖庫stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

陳姓平面媒體記者，2018年間撰寫特稿，分析台北市長柯文哲與民進黨不歡而散的過程，結果被網友分享到PTT，黃姓網友在下方留言批「垃圾民進黨打手」，陳女控告黃姓網友涉嫌公然侮辱，但台北地檢署認定網友發言對象是民進黨，非損及陳女名譽，16日處分不起訴。

陳女同時是台灣新聞記者協會會長，也是平面媒體市政組主管，2018年5月17日，陳女在所屬報社刊登一篇特稿，分析柯綠分手，冰凍三尺非一日之寒，「兩岸一家親」、「管案白癡說」只是壓垮駱駝的最後一根稻草，關鍵問題在於「誠信」與「選擇性的是非」。

該篇特稿被網友分享到PTT八卦版，童年8月8日，一名網友在該篇文章底下，「陳XX 垃圾民進黨打手」，陳女認為名譽受損而提告，但黃姓網友被檢警根據IP傳喚到案後，辯稱「垃圾」兩字是指「民進黨」，不是在指名陳女。檢察官調查後也認定留言中，陳女姓名，和後面的「垃圾民進黨打手」有空格隔開，「垃圾」這個形容詞是放在民進黨之前，並非侮辱陳女，因此依罪嫌不足，不起訴黃姓網友。

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關鍵字：記者,網友,PTT,特稿,公然侮辱,民進黨,妨害名譽,留言,垃圾

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