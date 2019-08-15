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委屈抱怨「上班吃到下班」！她遇超優質老闆　網讚良心…暴動求職：缺人嗎

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▲▼上班,幸福企業。（示意圖／Pixabay）

▲原PO假抱怨真炫耀良心公司。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多新鮮人踏入職場，總是期待又怕受傷害，最怕遇到黑心公司或慣老闆。一名女網友就忍不住發文，「我要抱怨我家的老闆跟老闆娘！」說公司不僅有獎金抽成、包吃包喝，老闆還強制辦員工旅遊、唱歌活動，「這是職業傷害，我們也是很累的，這樣的委屈誰會懂？」讓其他人紛紛搶應徵，「還缺員工嗎？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》抱怨自家老闆跟闆娘，說公司制度獎金抽成、包吃包喝、冰箱一堆飲料任員工喝、零食櫃永遠不缺零食，「老闆娘還會被我們嗆，嗆完還笑得很開心。老闆還會強制帶我們去唱歌。強制舉辦員工旅遊，強制小幫手的另一半都要去！」

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▲▼上班,幸福企業。（示意圖／Pixabay）

▲原PO說，老闆跟闆娘對員工都很好。（示意圖／Pixabay）

原PO忍不住嘆，老闆這樣做根本是職業傷害，員工也是很累的，員工的「委屈」誰會懂。她也說，公司賣的衣服品質都很好，但價格超便宜，「小幫手真心擔心版娘發不出薪水啊！」

原PO還在留言處談論自己的公司，「直播日還可以一直吃零食，職業傷害，妳不懂那種痛」、「我們每年還會參與義賣3次，不扣除成本低全數捐出」，至於公作內容則是客服回覆，出貨，對帳，「重點是從上班吃到下班。」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「也太好了吧」、「真希望台灣能多幾個這種幸福企業」、「帶人要帶心的最佳代表」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「太扯了吧！良心公司」、「這炫耀文吧」、「太扯了，真•良心公司。」

許多網友則是超心動想丟履歷，「公司還有缺人嗎」、「好想去應徵」、「有欠員工嗎」、「我也想應徵（舉手舉手」、「我缺老闆和老闆娘，你們有缺員工嗎」、「有缺打雜工嗎」、「有缺掃廁所的嗎」、「我也好想去應徵看看。」

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關鍵字：老闆,老闆娘,佛心,幸福企業,公司,爆怨公社

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